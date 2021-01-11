خبير روسي يوضح أسباب انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة

عزا الخبير الروسي المتخصص في مجال المناعة وحالات العدوى، انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بروسيا إلى التقليص من المخالطة وتجنب البرد خلال عطلة رأس السنة.

وسجلت روسيا منذ نهاية السنة الماضية انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة، فقد انخفضت من حوالي 30 ألف إصابة إلى 22 ألف إصابة في اليوم.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء عن تسجيل 23315 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في روسيا إلى 3 ملايين و425269، وبلغ إجمالي الوفيات 62273 حالة.

هذا وقد أطلقت السلطات الصحية في روسيا منذ نهاية الشهر الماضي، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في جميع الأقاليم.

المصدر: نوفوستي