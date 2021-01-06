دراسة عالمية جديدة تفحص كيفية تأثير "كوفيد-19" على الدماغ!

تفحص دراسة دولية جديدة ما إذا كان مرضى "كوفيد-19" أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات العصبية، بما في ذلك مرض ألزهايمر والخرف.

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وستراقب مجموعتين من المشاركين، الأشخاص الذين لديهم حالات مؤكدة لفيروس كورونا وخرجوا من المستشفيات، وأولئك المسجلين بالفعل في الدراسات البحثية الدولية الحالية، حسبما ذكرت جمعية ألزهايمر.

وأعلن عن الدراسة الرئيسية يوم الثلاثاء في "مرض ألزهايمر والخرف: مجلة جمعية الزهايمر".

وسيبحث خبراء الصحة من أكثر من 30 دولة، إلى جانب منظمة الصحة العالمية، في العواقب القصيرة والطويلة الأجل لعدوى "كوفيد" على الجهاز العصبي المركزي.

وسيجري فحص المرضى المتعافين خلال ستة وتسعة و18 شهرا.

وفي أكتوبر، وجدت دراسة أن معظم المرضى الذين يدخلون المستشفى بفيروس كورونا يعانون من مشاكل عصبية، بما في ذلك أمراض الدماغ التنكسية.

المصدر: نيويورك بوست