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الإعلان عن فعالية بنسبة 79.34٪ للقاح شركة "سينوفارم" الصينية

الصحة

الإعلان عن فعالية بنسبة 79.34٪ للقاح شركة
AFP
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أفاد بيان صادر عن معهد بكين المتخصص في البيولوجيا بأن اللقاح المعطل ضد عدوى فيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفارم" فعال بنسبة 79.34٪

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وقال البيان بهذا الشأن: "بعد التطعيم، أظهر لقاح سينوفارم المعطل مستوى جيدا من الأمان، فبعد حقنتين طور اللقاح أجساما مضادة عالية العيار، وكانت الفعالية الوقائية للقاح  ضد "كوفيد – 19 بنسبة 79.34٪".  

ولفت البيان إلبيان إلى أن هذه النتيجة مستمدة من المرحلة الوسيطة من بيانات المرحلة الثالثة الحالية من التجارب السريرية للقاح.

المصدر: نوفوستي

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