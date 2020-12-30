الإعلان عن فعالية بنسبة 79.34٪ للقاح شركة "سينوفارم" الصينية

أفاد بيان صادر عن معهد بكين المتخصص في البيولوجيا بأن اللقاح المعطل ضد عدوى فيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفارم" فعال بنسبة 79.34٪

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وقال البيان بهذا الشأن: "بعد التطعيم، أظهر لقاح سينوفارم المعطل مستوى جيدا من الأمان، فبعد حقنتين طور اللقاح أجساما مضادة عالية العيار، وكانت الفعالية الوقائية للقاح ضد "كوفيد – 19 بنسبة 79.34٪".

ولفت البيان إلبيان إلى أن هذه النتيجة مستمدة من المرحلة الوسيطة من بيانات المرحلة الثالثة الحالية من التجارب السريرية للقاح.

المصدر: نوفوستي