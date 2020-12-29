خبراء: تفاحة في اليوم تساعدك على خسارة وزن محدد سنويا!

زعم خبراء أن تناول تفاحة يوميا يساعد على حرق الدهون، ويمكن أن يساهم تناولها قبل وجبة الطعام في خسارة ما يصل إلى 5 كغ سنويا.

ويقال إن محتوى الألياف في الفاكهة يشعرك بالشبع، لذلك تأكل وجبات أصغر وتتجنب تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية.

وقال خبير التغذية الرائد روب هوبسون، إن التفاح يشبع أكثر بثلاث مرات من لوح الشوكولاتة، فضلا عن كونه أكثر صحة.

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وتابع قائلا: "يحتوي التفاح على 1.2 غرام من الألياف الغذائية لكل 100 غرام، ما يجعلنا نشعر بالشبع والرضا عند الشعور بالجوع، خاصة عند تناوله قبل الوجبات. وتساعد البكتين، الألياف الموجودة في التفاح، أيضا على تنظيم البكتيريا في الأمعاء والتي بدورها قد تساعد في قمع زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم".

ودُعمت خطة التفاح - واحدة يوميا لمدة عام - من قبل أخصائية التغذية لوسي داوسون، 34 عاما، من برايتون.

وقالت: "إذا كان بإمكاني تغيير بعض الوزن المحكم بمجرد تناول تفاحة قبل العشاء، فهذا يبدو لي مثل النظام الغذائي. جربت معظم الأنظمة الغذائية الأخرى وهي مجرد ألم شديد".

ووجدت دراسة أجرتها هيئة صناعة التفاح والكمثرى البريطانية، أن حصة فاكهة ما قبل العشاء اليومية يمكن أن تساعد على فقدان الوزن.

المصدر: ذي صن