 
مباشر
عاجل
إيران تقول إنها مستعدة لكافة السيناريوهات ردا على احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية

علامة غير متوقعة تشير إلى مشكلة في القلب

الصحة

علامة غير متوقعة تشير إلى مشكلة في القلب
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pg6o

يشير خبراء جمعية ضغط الدم البريطانية، إلى أن تورم الكاحلين قد يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في القلب والأوعية الدموية.

إقرأ المزيد
طريقة بسيطة للتحقق من صحة القلب
طريقة بسيطة للتحقق من صحة القلب


وتفيد Express، بأنه وفقا لخبراء الجمعية، يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، زيادة الضغط على الأوعية الدموية وأعضاء الجسم، لذلك "إذا لاحظ الشخص تورم في الكاحلين، فإنه قد يشير ليس فقط إلى ارتفاع ضغط الدم، بل وإلى قصور القلب أيضا".

ويشير خبراء الجمعية، يساهم ارتفاع ضغط الدم في زيادة العبء على القلب، "ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي الجهد الإضافي على القلب، إلى تضخم عضلة القلب وانخفاض كمية الدم المتدفق في الدورة الدموية. وهذا الانخفاض يسبب تراكم السوائل في منطقة الكاحلين وانتفاخهما".

وبالإضافة إلى هذا، يمكن أن يشير تورم الكاحلين، إلى أن بعض أعضاء الجسم الداخلية مثل الكبد والكلى لا تقوم بوظيفتها بالصورة المطلوبة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا