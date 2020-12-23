خبير يقيّم خطورة الفيروس التاجي المستجد المتحور

قيم الأكاديمي غينادي أونيشينكو، الرئيس السابق لهيئة حماية المستهلك، في مقابلة مع قناة RT مدى عدوانية الفيروس التاجي المستجد المتحور.

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وقال أونيشينكو، الحديث لا يدور عن سلالة جديدة من الفيروس التاجي، بل عن تحور سلالة الفيروس التاجي المستجد.

وقال، "هذه ليست سلالة جديدة للفيروس، بل ذات السلالة السابقة ولكنها تحورت. وهذه ليست المرة الأولى التي يتحور فيها هذا الفيروس. فعندما كان الفيروس يعشش بمدينة ووهان بمحافظة هوبي في الصين، حصل أول تحور، وأصبح أكثر عدوى، أي أصبح ينتشر بسرعة وبكثافة بين الناس".

ووفقا له، تحور الفيروس التاجي المستجد، لا يؤثر في عدوانيته، وقال موضحا، "لذلك يمكن أن ينتشر حاليا بسرعة وبكثافة أكبر، ولكن لن تتغير عدوانيته، نتيجة هذا التحور. أي لن يتغير تاثيره في المصابين".

واشار أونيشينغو في حديثه، إلى ضرورة التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد، مشيرا إلى أنه إذا تمكن العاملون في مجال الطب من الاتفاق بعيدا عن السياسة، فستكون النتائج واعدة في مكافحة الفيروس التاجي المستجد.

المصدر: نوفوستي+RT