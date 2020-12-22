هل الفيروس التاجي المتحور مقاوم للقاحات المضادة؟

أعلنت وزارة الصحة الألمانية وخبراء معهد والتر ريد الأمريكي، أنه لا توجد معلومات، تفيد بأن الفيروس التاجي المتحور أثر في فعالية اللقاحات المستخدمة في مكافحة "كوفيد-19".

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وأشاروزير الصحة الألماني، ينس شبان، إلى أنه لا توجد أي معلومات تفيد بأن الفيروس التاجي المتحور الذي اكتشف في عدد من بلدان أوروبا، جعلته مقاوما للقاحات المستخدمة حاليا.

وقال، في حديث لقناة ZDF "وفق المعلومات المتوفرة بما فيها المحادثات التي جرت بين ممثلي مختلف المؤسسات والهياكل الأوروبية بما فيها معهد روبرت كوخ، علمنا ان هذا التحور لا يؤثر في فعالية اللقاحات". وأضاف، "اللقاحات فعالة كالسابق. ولكن هذه هي البيانات الحالية".

ومن جانب آخر أعلن خبراء معهد والتر ريد لبحوث الجيش الأمريكي، أنهم لا يعتبرون الفيروس التاجي المتحور محصنا ضد اللقاحات المبتكرة. ولكنهم مع ذلك سيدرسون إمكانيته في الحد من فعاليتها.

وتشير CNN، إلى أنه وفقا للباحثين، يوجد دائما احتمال أن تؤدي الطفرة الحاصلة في الفيروس، إلى جعله مقاوما للقاح. لذلك سيدرسون ويحللون العواقب الوراثية للفيروس التاجي المستجد المتحور، الذي اكتشف في بريطانيا مؤخرا.

فإذا أظهرت النمذجة الحاسوبية، أن هذه المخاوف مبررة، فسوف تجري اختبارات مخبرية على الحيوانات من اجل تحديد مدى فعالية اللقاحات في الوقاية منه. لأنه في الوقت الحاضر لا توجد أدلة تشير إلى أن فعالية اللقاحات ضد هذا الفيروس المتحور انخفضت.

ويذكر أن الشكل المتحور للفيروس التاجي المستجد، ينتشر حاليا في بريطانيا ويحل بسرعة محل الشكل السابق. ومع أن هذا قد يشير إلى أن الشكل الجديد أكثر عدوى، إلا أنه لا يوجد ما يثبت سرعة انتقاله أو أنه أكثر خطورة.

المصدر: تاس + لينتا. رو