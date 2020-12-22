مادة غذائية تحسن الرؤية وعمل القلب

تشير أخصائية التغذية الدكتورة سفيتلانا فوس، إلى أن اليقطين هو من الخضار النشطة بيولوجيا، التي تساعد على إخراج الكوليسترول الضار من الجسم، وتحسن توازن المحلول الملحي وعمل القلب.

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ووفقا للخبيرة، يؤثر اليقطين إيجابيا في مستوى الرؤية، ويمنع تطور الخلايا السرطانية.

وتقول، "مستوى بيتا كاروتين في اليقطين يعادل مستواها في الجزر. وهذه المادة تتحول داخل الجسم إلى فيتامين А، الذي بالإضافة إلى أنه يتحكم بعملية نمو وتطور الجسم، ويحافظ على مستوى الرؤية المناسب والاستجابة المناعية، فإنه مضاد طبيعي للأكسدة، ويحمي الجسم من التأثيرات السلبية للبيئة، ويكبح عملية تحول الخلايا إلى خلايا خبيثة.

وتضيف، وهذه الخضار، يحتوي على نسبة عالية من عنصري الحديد والزنك وأملاح النحاس والفوسفور.

وكذلك على مادة البكتين، التي تحسن عمل الأمعاء خاصة في حالات الإمساك.

المصدر: نوفوستي