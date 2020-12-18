لقاح روسي يطور أجساما مضادة لفيروس نقص المناعة

أعلن مركز البحوث العلمية الروسي "فيكتور"، أن نتائج المرحلة الأولى للاختبارات السريرية للقاح الذي ابتكره خبراء المركز، أظهرت قدرته على تكوين أجسام مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية.

وقال مصدر في مركز "فيكتور" في حديث لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء: "تكونت الأجسام المضادة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والخلايا اللمفاوية التائية القاتلة للخلايا بعد التطعيم المزدوج لدى 100٪ من المتطوعين، والأجسام المضادة التي تحيد الفيروسات الكاذبة لفيروس نقص المناعة البشرية - لدى 80٪".

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وأضاف المصدر، جرت اختبارات المرحلة الأولى للقاح CombiHIVvac في عام 2011، التي أثبتت أن "اللقاح غير خطر وليست له آثار جانبية، ويحفز استجابة خلطية وخلوية خاصة بفيروس نقص المناعة".

وحاليا تمكن خبراء مركز "فيكتور" من ابتكار نسخة محسنة من اللقاح باسم "CombiHIVvac-Novo " ستحدد فعاليتها المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية في الاختبارات السريرية اللاحقة.

يذكر أن آنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية المستهلك، كشفت في الأول من شهر ديسمبر 2020 عن ابتكار لقاح مضاد لفيروس نقص المناعة في روسيا.

ووفقا لسجل الأدوية الحكومي، حصل المركز على الموافقة لاختبار اللقاح سريريا عام 2013 وتستمر حتى نهاية عام 2021. وفعلا يخضع لهذه الاختبارات 240 متطوعا في مؤسستين طبيتين في مقاطعة نوفوسيبيرسك.

ويشير خبراء المركز، إلى أن اللقاح المضاد لفيروس نقص المناعة، متعدد الفيروسات، أي يحتوي على أجزاء صغيرة من البروتينات الفيروسية الرئيسية للأنواع الفرعية الثلاثة من HIV-1 (A و B و C).

ويقول مصدر في المركز: "تكمن أفضلية اللقاح المتعدد الفيروسات، في أنه يضم فقط أجزاء البروتينات الفيروسية اللازمة لتشكيل مناعة خاصة، ولا يحتوي على تركيبات فيروسية كاملة، التي يمكن أن تصبح عاملا مسببا للمرض، وتكوين المناعة أو تحفز تطور استجابة المناعة الذاتية".

وأضاف المصدر، فعالية الأجسام المضادة في النسخة الجديدة من اللقاح المضاد لفيروس نقص المناعة أعلى بعشر مرات من النسخة الأصلية، و"لاستكمال تطوير اللقاح CombiHIVvac يجب إجراء المزيد من الاختبارات السريرية ومن ثم تسجيله رسميا".

المصدر: "إنترفاكس"