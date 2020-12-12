 
مباشر

دراسة: بعض المكملات الغذائية تخفض خطر الإصابة بكورونا بين النساء

الصحة

دراسة: بعض المكملات الغذائية تخفض خطر الإصابة بكورونا بين النساء
Depositphotos / Ronstik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcj3

كشف باحثون من كلية لندن الملكية أن تناول بعض المكملات الغذائية من قبل النساء قد يخفض لديهن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقام فريق الباحثين المشاركين في الدراسة التي نشرها موقع MedRxiv، اليوم السبت، بتحليل بيانات 1,4 مليون مستخدم لتطبيق محمول يتابع أعراض مرض "كوفيد-19"، ومنها معطيات تخص التغذية وتناول المكملات الغذائية.

وتبين من الدراسة أن النساء اللاتي تناولن فيتامينات متعددة وفيتامين دي والأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 والمعينات الحيوية، أكثر حماية من الإصابة بفيروس كورونا من مثيلاتهن اللاتي لم يتناولنها، وهي نتيجة لم يتم رصدها عند الرجال.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا