كيف يمكن لطريقة استيقاظك في الصباح أن تدل على احتمال الإصابة بالسكري 2!

لا تظهر عادة أي أعراض لمرض السكري النوع 2 أو قد تكون عليه خفية للغاية بحيث لا يمكن ملاحظتها.

ويمكن أن تظهر إحدى العلامات الدالة على إصابتك بمرض السكري، في الطريقة التي تستيقظ بها في الصباح.

وغالبا ما يتسلل داء السكري النوع 2 ولا يظهر إلا عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة جدا باستمرار.

وتعد مستويات السكر في الدم غير المستقرة سمة من سمات مرض السكري النوع 2. وإذا كنت تعاني من حالة مزمنة، فهذا يعني أن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا.

ويقول الخبراء إنه إذا استيقظت متعبا على الرغم من نومك طوال الليل، فقد يشير ذلك إلى أن مستويات السكر في الدم إما مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، وفقا لموقع diabetes.co.uk.

كما يوضح موقع Diabetes.co.uk أنه عندما لا يكون هناك كمية كافية من الأنسولين، أو لا يعمل الأنسولين بشكل فعال، فهذا يعني أن السكر في دمنا لا يمكنه الوصول إلى خلايانا، وبالتالي لا تتلقى خلايانا الطاقة التي تحتاجها، ونتيجة لذلك، نشعر بالتعب.

وتشمل العلامات الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

• زيادة العطش وجفاف الفم.

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• الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

• عدم وضوح الرؤية.

• فقدان الوزن غير المقصود.

• الالتهابات المتكررة مثل القلاع والتهابات المثانة والتهابات الجلد.

• آلام البطن.

• الشعور بالمرض.

وإذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري النوع 2 ولديك الأعراض المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم، فقد يوصى بإجراء تغييرات في نمط الحياة.

وهناك جانبان رئيسيان لإدارة نسبة السكر في الدم - النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

ويمكن أن يكون للكربوهيدرات تأثير واضح على مستويات السكر في الدم، لذا فهي ليست كمية الكربوهيدرات التي تتناولها ولكن الجودة هي المهمة.

وصُمم المؤشر الغلايسيمي (GI) لمساعدتك على التمييز بين الكربوهيدرات الجيدة والسيئة. وهو ترتيب نسبي للكربوهيدرات في الأطعمة وفقا لكيفية تأثيرها على مستويات الجلوكوز في الدم.

ويوجد لدى الأطعمة الكربوهيدراتية التي تتسبب في زيادة سريعة في نسبة السكر في الدم، تصنيف GI مرتفع، وتشمل:

• السكر والأطعمة السكرية.

• المشروبات الغازية السكرية.

• خبز أبيض.

• بطاطا.

• أرز أبيض.

وتتفكك الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ، وتتسبب في ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت، وتشمل:

• بعض الفاكهة والخضروات.

• الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

المصدر: إكسبريس