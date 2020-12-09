هل رائحة الفم الكريهة دليل على الإصابة بمرض السكري؟

مرض السكري هو حالة تستمر مدى الحياة وهو ناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وفي كثير من الأحيان، يصعب اكتشاف أعراضه مبكرا.

ويعاني مرضى السكري من عجز البنكرياس عن إنتاج هرمون الإنسولين، وهو الهرمون المنظم لمستويات السكر في الدم، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه من أجل امتصاص الجليكوز من قبل خلايا الجسم، ما يجعل الجليكوز يتراكم في الدم فيؤدي إلى زيادة تركيز نسبة السكر في الدم.

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ويعد الإنسولين ضروريا لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام. وسواء كان المريض يعاني من داء السكري من النوع الأول أو الثاني، فإنه في كلا الحالتين يكون هناك الكثير من الجلوكوز في الدم.

وعلى الرغم من أن هناك صعوبة في اكتشاف أعراض هذا المرض المزمن مبكرا، إلا أن هناك علامات تحذيرية رئيسية يمكن لمعرفتها أن تساعد في تحسين الحالة والتعامل معها بشكل أفضل.

ويُقال إن إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية لمرض السكري هي رائحة الفم الكريهة، حيث يمكن أن تكشف الأنفاس عما إذا كان الشخص مصابا بمرض السكري، وفقا لما ذكره الأخصائي في العناية بالأسنان في جراحة الفم ورئيس العمليات السريرية في Bupa Dental Care، ستيفن بارتر.

وقال بارتر إن المريض يمكن أن ينتج رائحة تشبه الكمثرى الفاسدة، وهي علامة على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري والذي ينتج عن تكسير الدهون في الجسم في غياب الإنسولين.

ويؤدي هذا لاحقا إلى إطلاق عدد من المواد الضارة تسمى الكيتونات، والتي تؤدي إلى رائحة الكمثرى الفاسدة في الفم.

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وقال بارتر لموقع "إكسبرس" البريطاني: "غالبا ما يكون إدراك رائحة الكمثرى الفاسدة مؤشرا على مرض السكري غير الخاضع للسيطرة، وهو أمر سيحتاج المرضى إلى مراجعة الطبيب بشأنه. وأحد آثار مرض السكري هو انخفاض قدرة الجسم على الشفاء وما يرتبط به من زيادة خطر الإصابة. وسيراقب طبيب الأسنان عن كثب تطور أمراض اللثة أو الفشل في الشفاء بشكل صحيح بعد إجراءات الأسنان أو الإصابة بعدوى أكثر خطورة مما هو متوقع في العادة".

ووفقا لموقع Diabetes.co.uk الطبي، فإن رائحة الفم الكريهة قد تكون ناتجة عن أمراض اللثة التي تم ربطها بارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتوفر مستويات السكر في الدم المرتفعة في الفم البيئة المثالية للبكتيريا التي تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية حذرت من أن الكثير من الناس قد يعانون من مرض السكري دون أن يعرفوا ذلك، وذلك لأن بعض الأعراض قد يتم الخلط بينها وبين شيء أقل خطورة.

وتشمل الأعراض الشائعة لمرض السكري التبول أكثر من المعتاد، والشعور بالتعب الشديد، والعطش المستمر.

المصدر: إكسبرس