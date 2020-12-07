طبيب روسي يشرح كيفية التعامل مع نوعين من المناعة ضد "كوفيد - 19"

لا بد أن يتشكل لدى الإنسان نوعان من الوقاية ضد جائحة "كوفيد – 19".

أعلن ذلك مساعد الأستاذ في جامعة "ياروسلافل" الطبية د. أندريه تسفيتكوف، وقال إن نوعين من الوقاية المناعية يمكن أن يمنعا الإنسان من الإصابة بالفيروس التاجي.

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وأوضح إن الإنسان بحاجة إلى مناعة وراثية من جهة ومناعة اصطناعية اكتسبها عن طريق التطعيم من جهة أخرى.

وقال الطبيب في حديث أدلى به لإذاعة "سبوتنيك" الروسية إن التطعيم لا يمكن أن يقدم للإنسان وقاية مطلقة من الفيروس التاجي إذا كانت مناعته الطبيعية الوراثية ضعيفة.

وأعاد إلى الأذهان أن المناعة تعد الحاجز الأول أمام انتشار أي فيروس. لكن تلك المناعة تختلف من شخص إلى آخر ويتوقف هذا الأمر على عوامل مختلفة.

وقال الطبيب كذلك ان المستوى الثاني للوقاية (المناعة المكتسبة) الذي يتشكل بعد التطعيم يجب أن يكيف جسم الإنسان على الاستجابة الصحيحة مع المرض ويخفف من التأثير السلبي للعوامل الخارجية على مناعة الإنسان الوراثية.

وأوضح أن التطعيم عبارة عن "مرض ضعيف" يتدرب بواسطته جسم الإنسان قبل أن يلتقي فيروسا حقيقيا. ومن شأنه أن يشغّل كل آليات الوقاية الخاصة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا