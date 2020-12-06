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طبيب روسي يضع قائمة بأطعمة تحسن المزاج وأخرى تعجّل الشيخوخة

الصحة

طبيب روسي يضع قائمة بأطعمة تحسن المزاج وأخرى تعجّل الشيخوخة
Sputnik
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حدد الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني الأطعمة التي تعجّل الشيخوخة، ونهى بالدرجة الأولى عن النقانق والمرتديلا ولحم الخنزير المقدد.

وأشار الطبيب إلى أن النظام الغذائي الرئيسي للإنسان كي يحسن مزاجه، يجب أن يشمل بشكل أساسي الخضار والفواكه واللحوم المسلوقة والأسماك ومنتجات الألبان ولكن رغم ذلك، يمكن للمرء في بعض الأحيان أن يسمح لنفسه بتناول "الأطعمة غير الصحية".

ولفت إلى أن جميع الأطعمة التي تحتوي على كميات زائدة من السكر والملح والدهون المشبعة، تسرع الشيخوخة.

وشدد على أن الإفراط في تناول الطعام والسعرات الحرارية الزائدة، يمكن أن يؤثر على جسم الإنسان بطريقة مماثلة.

وأكد أن اللحوم والنقانق تدخل ضمن المنتجات التي تسرع الشيخوخة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أقرت عام 2015 بأن جميع النقانق والمرتديلا ولحم الخنزير المقدد، تحتوي على مواد مسرطنة.

المصدر: radiosputnik

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