منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي يقترحون دمجه مع لقاح "أسترازينيكا"

اقترح منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي دمجه مع اللقاح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، من أجل زيادة فاعلية اللقاح البريطاني.

وقال منتجو لقاح "سبوتنيك V" عبر تغريدة في موقع "تويتر"، اليوم الخميس، إن "لقاح (أسترازينيكا) أظهر حتى الآن نسبة الفاعلية عند 62%. وفي حال قامت الشركة بتجارب سريرية جديدة، نقترح الدمج بين حقنة لقاح (أسترازينيكا) وبين لقاح (سبوتنيك V) لزيادة الفاعلية".

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 26, 2020

ويأتي ذلك بعد نشر النتائج الأولية لتجارب اللقاح الذي تعمل شركة "أسترازينيكا" على تطويره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".

إقرأ المزيد

وأظهرت النتائج المستوى المتوسط لفاعلية اللقاح عند 70%، بينما كان مستواه الأدنى 62% والأعلى حوالي 90%.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة البريطانية السويدية أنها ستقوم بتجارب إضافية للقاح.

المصدر: تاس