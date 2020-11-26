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منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي يقترحون دمجه مع لقاح "أسترازينيكا"

الصحة

منتجو لقاح
Reuters DADO RUVIC
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اقترح منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي دمجه مع اللقاح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، من أجل زيادة فاعلية اللقاح البريطاني.

وقال منتجو لقاح "سبوتنيك V" عبر تغريدة في موقع "تويتر"، اليوم الخميس، إن "لقاح (أسترازينيكا) أظهر حتى الآن نسبة الفاعلية عند 62%. وفي حال قامت الشركة بتجارب سريرية جديدة، نقترح الدمج بين حقنة لقاح (أسترازينيكا) وبين لقاح (سبوتنيك V) لزيادة الفاعلية".

ويأتي ذلك بعد نشر النتائج الأولية لتجارب اللقاح الذي تعمل شركة "أسترازينيكا" على تطويره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".

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وأظهرت النتائج المستوى المتوسط لفاعلية اللقاح عند 70%، بينما كان مستواه الأدنى 62% والأعلى حوالي 90%.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة البريطانية السويدية أنها ستقوم بتجارب إضافية للقاح.

المصدر: تاس

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