مدير أسترازينيكا: قد نجري تجارب جديدة للقاحنا في العالم للتحقق من فعاليته

من المرجح أن تجري شركة أسترازينيكا تجربة إضافية لتقييم فعالية لقاح كورونا، حسبما نُقل عن رئيسها التنفيذي باسكال سوريوت يوم الخميس بعد تساؤلات حول نتائج دراستها في المرحلة الأخيرة.

وقال مدير الشركة باسكوال سوريوت :" في الوقت الذي نجد فيه نتائج أعلى فعالية ، ربما يتوجب إجراء تجارب جديدة للتحقق من الفعالية".

CEO says AstraZeneca likely to run new global trial of COVID-19 vaccine - Bloomberg News https://t.co/0MAwZwkQGCpic.twitter.com/JPaTDnMKDK — Reuters (@Reuters) November 26, 2020

ووفقا له ، يمكننا التحدث عن الاختبارات الدولية ، ولكن هذه المرة من المرجح أن تستغرق عملية الاختبار وقتا أقل ، حيث سيستغرق الأمر عددا أقل من الأشخاص لتحسين النتائج.



وأظهر لقاح فيروس كورونا COVID-19 من شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca فعالية متوسطة بنسبة 70 ٪ في التجارب المؤقتة في المملكة المتحدة والبرازيل. في نفس الوقت ، أعطى أحد خيارات الجرعة المختبرة كفاءة حوالي 90٪ لدى فئة الشباب.



ومع ذلك ، في الولايات المتحدة ، تم الإبلاغ عن أن العقار كان أكثر فعالية في الأشخاص الأصغر سنا، وتلقى بعض المشاركين في الاختبار نصف الجرعة فقط. مثل هذه البيانات ، كما تلاحظ بلومبرج ، لم تنعكس في تصريحات AstraZeneca أو جامعة أكسفورد المتعاونة معها. نتيجة لذلك ، تسبب نقص المعلومات في مخاوف الخبراء والمستثمرين فيما يتعلق بلقاح محتمل.



تذكر بلومبرغ أن ثلاثة لقاحات لفيروس كورونا - من AstraZeneca ، وكذلك من Pfizer و Moderna - قد تحصل على موافقة الجهات التنظيمية بحلول نهاية عام 2020.

المصدر: بلومبيرغ