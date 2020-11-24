هل لقاح الإنفلونزا لقاح حي؟

يعد تطعيم الإنفلونزا الطريقة الأكثر فاعلية للحماية من الإصابة بأعراض الإنفلونزا خلال أشهر الشتاء، والتي قد تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والصداع والقيء.

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وعلى الرغم من أن لقاح الإنفلونزا هو أفضل طريقة للتعامل مع المرض الموسمي، إلا أنه في كل شتاء يتغير الفيروس، ما يعني أنه يتعين على العلماء إعداد أنواع مختلفة من لقاح الإنفلونزا تحسبا لموسم الإنفلونزا الجديد. ومع ذلك، لا يحتوي أي من هذه الأنواع من لقاح الإنفلونزا على فيروسات حية.

وتعرف الإنفلونزا بأنها عدوى تنفسية شائعة، ويجب ألا تستمر العدوى أكثر من بضعة أسابيع، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن أن تكون مميتة.

والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من الإنفلونزا هم كبار السن والحوامل والأطفال الصغار والذين يعانون من حالات طبية مزمنة.

ويُنصح هؤلاء الأفراد بالحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي. وربما يشعر بعض الأشخاص بالقلق من التطعيم، فقد يعتقدون أنه من المحتمل أن تظهر عليهم أعراض المرض نتيجة للقاح.

ولكن هذا ليس هو الحال، حيث لا تحتوي أي من لقاحات الإنفلونزا على فيروسات حية، بل إنها تحتوي على فيروسات معطلة، وبعبارة أخرى فيروسات ميتة.

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وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إذا بدأت تشعر بالتوعك بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، فسيكون سبب ذلك شيء آخر. وأضافت: "لا يوجد فيروسات حية في لقاحات الإنفلونزا لذا لا يمكن أن تسبب المرض. وإذا مرضت بعد التطعيم، فقد يكون لديك حالة أخرى. أو ربما تكون قد أصبت بالإنفلونزا قبل أن ينجح التطعيم".

وتابعت: "هناك عدة أنواع من لقاح الإنفلونزا المحقون، ولا يحتوي أي منها على فيروسات حية، لذلك يطلق عليها اسم اللقاحات المعطلة".

وتُعطى جميع لقاحات الإنفلونزا للبالغين عن طريق الحقن في عضلات أعلى الذراع. وإذا كان عمرك يزيد عن 64 عاما، فإن أكثر أنواع التطعيمات شيوعا تشتمل أيضا على مكون لتعزيز استجابة جهازك المناعي للقاح.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كنت قلقا بشأن المكونات الموجودة في لقاح الإنفلونزا، فعليك التفكير في التحدث إلى الطبيب.

واللقاحات في الغالب آمنة للغاية، وتحمي الجميع من العديد من الأمراض الخطيرة والقاتلة. ويجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعيشون في دور الرعاية وأولئك الذين يعانون من حالة طبية أساسية التفكير في الحصول على لقاح الإنفلونزا. وأيضا يشمل ذلك العاملين الصحيين أو العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية.

المصدر: إكسبرس