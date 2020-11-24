انخفاض مستويات فيتامين B12 قد يرتبط بمشكلة صحية مزعجة!

يمكن أن يكون لنقص فيتامين B12 آثار غير مباشرة في مناطق مختلفة من الجسم. وتشير الدلائل إلى أن انخفاض مستويات B12 يمكن أن يسبب هشاشة العظام.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 سلسلة من المشاكل الصحية لأنه عنصر غذائي أساسي، ويقوي الجسم عن طريق الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم، ويساعد على تكوين الحمض النووي، المادة الوراثية في جميع الخلايا، لذلك يمكن أن يتسبب تناول فيتامين B12 غير الكافي في حدوث مشكلات واضحة.

وأثبتت الأدلة وجود ارتباط بين انخفاض مستويات B12 وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين B12 يشهدون كثافة معادن عظام أقل بشكل ملحوظ (BMD) في الورك، والنساء في العمود الفقري، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى من الفيتامين.

ويمكن أن يوفر اختبار كثافة المعادن بالعظام لمحة عن صحة عظامك.

ويعزو الباحثون في الدراسة الرابط جزئيا إلى الدور الذي قد يلعبه فيتامين B12 في تكوين العظام.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 الأخرى:

• لون أصفر شاحب على جلدك.

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• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• الإحساس بالوخز.

• تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

• الكآبة.

• تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

• تدهور في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم.

ويوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية ويضاف إلى بعض الأطعمة المدعمة.

وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين B12 ما يلي:

• اللحم.

• سمك السلمون وسمك القد.

• الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

• البيض.

المصدر: إكسبريس