4 تمارين لتحسين وضعك والحماية من آلام الظهر!

يعد ألم الظهر مشكلة شائعة جدا تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم. ولكن إجراء بعض التغييرات على حالتك الجسدية قد يساعد في الحماية من آلام أسفل الظهر المؤلمة.

وقد يكون ألم الظهر مزعجا ومحبطا، ولكنه يتحسن من تلقاء نفسه في غضون بضعة أسابيع أو أشهر. وفي معظم الأوقات، لن يكون ألم ظهرك ناتجا عن أي شيء خطير، ويجب أن يتحسن بمرور الوقت.

ويمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى تعطيل التوازن الدقيق للوزن على عمودك الفقري، ما يضعف الأنسجة الفردية ويؤدي إلى آلام الظهر.

وتتمثل أفضل طريقة لتصحيح الوضع السيئ في تقوية عضلات الظهر، وفقا لرئيسة بيلاتيس FLYLDN، كيارا بيكتي.

ويعتبر الترهل السبب الأكثر شيوعا للوضعية السيئة، بينما الاستلقاء على بطنك في السرير يمكن أن يؤدي أيضا إلى آلام الظهر.

ورُبط الانحناء للأمام أو رفع الأشياء الثقيلة دون ثني ركبتيك بألم الظهر، ولكن تمارين رياضية محددة قد تقلل من خطر الإصابة بآلام الظهر في المستقبل. وينبغي التحدث إلى الطبيب أولا قبل البدء بأي منها.

ملاك الحائط

إقرأ المزيد

قالت بيكتي لموقع Express.co.uk: "قف وضع ظهرك على الحائط مع الرسغين والمرفقين والرأس والكتفين والظهر وكعب واحد يلامس الحائط. ارفع يديك ببطء حتى تصبح فوق رأسك، ثم اخفض يديك حتى تتساوى مع كتفيك. تأكد من بقائهما على الحائط وكرر ذلك من خمس إلى عشر مرات".

نجم البحر عبر الباب

تقول بيكتي: "عند السير عبر باب وذراعاك مفتوحتان، اضغط على يديك مقابل إطار الباب بحيث يكون أقل بقليل من ارتفاع الكتف. هذا التمرين سيجعلك تشعر بأنك مسؤول عن وضعك ويمثل امتدادا رائعا لعضلات الصدر، التي تضيق عندما تنحني للأمام".

امتداد العمود الفقري الملتوي

تنصح كيارا بالآتي: "استلق واسحب ركبتيك إلى صدرك، ثم اتركهما على جانب واحد من السجادة. واضغط على كلا الكتفين لأسفل على السجادة وبعيدا عن الأذنين. أدر رأسك إلى الجانب الآخر من أجل الالتواء الكامل للعمود الفقري. هذا امتداد كبير لأسفل الظهر الذي ينضغط بعد الجلوس لساعات طويلة".

فتح الصدر

قالت كيارا: "ينبغي الجلوس منتصبا وذراعاك أمامك مباشرة، واستنشق واسحب ذراعيك للخارج وباتجاه الظهر. خذ نفسا عميقا وستشعر بصدرك وكتفيك ينفتحان. اضغط على لوحي الكتف ثم كرر ما فعلت".

المصدر: إكسبريس