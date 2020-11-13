الهيئة الروسية لحماية المستهلكين: سكان المدن أكثر فئة تعرضا لمرض التهاب الرئة

أصدرت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين يوم 12 نوفمبر تقريرا جاء فيه إن 70% من الذين أصابهم مرض التهاب الرئة خارج المستشفى هم المواطنون البالغون في المدن.

أما سكان المناطق الزراعية فيعتبرون مواطنين أقل تعرضا للمرض المذكور مقارنة بسكان المدن.

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وأعاد التقرير إلى الأذهان أن وباء فيروس كورونا ترافقه أمراض جهاز التنفس ومرض التهاب الرئة الناتج عنها.

وقال ناطق باسم الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين إن أرصاد العلماء والأطباء تدل على أن الإصابات بمرض التهاب الرئة خارج المستشفى لا علاقة لها بمواسم وفصول السنة. ويشكل المواطنون البالغون في المدن نسة 70% من إجمالي المصابين به، ما يؤكد أهمية العامل الاجتماعي في نشر الأوبئة.

وأوضح الناطق أن جيوب أمراض جهاز التنفس تظهر عادة في العائلات التي ترفض عزل أحد أفرادها. ويعود سبب الإصابة بتلك الأمراض إلى عدم مراعاة متطلبات الصحة العامة والتهوية السيئة لغرف المنزل وعدم تنظيفها.

ومن أجل الحيلولة دون الإصابة بأمراض جهاز التنفس والتهاب الرئة فإن هيئة حماية حقوق المستهلكين تنصح بمزاولة نمط الحياة الصحي وممارسة التمارين الرياضية والتطعيم ضد الإنفلونزا ومرض التهاب الرئة كل عام.

يذكر أن الطبيب الأوكراني المعروف، يفغيني كوماروفسكي كان قد أعاد إلى الأذهان في وقت سابق أن المضادات الحيوية لا تساعد في علاج مرض التهاب الرئة الناتج عن الفيروسات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا