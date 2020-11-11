روسيا.. ابتكار نظام اختبار سريع لكشف الإصابة بالفيروس التاجي

ابتكر علماء روس اختبارا سريعا لاكتشاف الإصابة بـ "كوفيد-19" دون ظهور أعراض المرض أو ظهور أعراض ضعيفة، لاستخدامه في المختبرات.





و ابتكر هذا الاختبار السريع خبراء مركز المبادرة التكنولوجية الوطنية التابع لمعهد الكيمياء الحيوية العضوية بالتعاون مع أطباء المستشفى المركزي التابع لأكاديمية العلوم ووزارة التعليم والعلوم الروسية.

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وأشار مصدر في المكتب الإعلامي لشركة Russian Venture Company (RVC) في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباءـ إلى أن "العلماء وجدوا طريقة لاكتشاف فيروس SARS-CoV-2 عند المرضى الذين لم تظهر عندهم أعراض المرض أو ظهرت أعراض ضعيفة. ويستبعد نظام الاختبار الجديد أي نتائج كاذبة إيجابية أو سلبية، التي تظهر نتيجة التفاعلات مع الأنواع الشائعة الأخرى من فيروس كورونا البشري. ويمكن لنظام الاختبار الجديد اكتشاف ليس فقط الأجسام المضادة لفيروس SARS-CoV-2 من فئة IgM وIgG بل وأيضا من فئة IgA في مصل الدم البشري، ما يساعد على تحديد مسار شدة المرض".

وأضاف المصدر، كما يسمح نظام الاختبار الجديد بتحديد مستوى استجابة مناعة الجسم للفيروس ومرحلة المرض بدقة عالية.

وقد قدمت نظم الاختبار الجديد أربعة خيارات، ما يسمح بإجراء فحص عام (تحديد مجموع ثلاثة أنواع من الأجسام المضادة IgM وIgG وIgA مع بعض) وكل نوع على حدة. ويعتمد التشخيص المبكر على طريقة مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم ELISA، ما يساعد على تحديد كمية الغلولولين المناعي (الأجسام المضادة) للفيروس التاجي في دم الإنسان بدقة عالية.

ويستغرق تحليل الدم باستخدام الاختبار الجديد 90 دقيقة فقط. وهو سهل الاستخدام ولا يشكل أي خطورة على حياة العاملين في المختبرات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الاختبار الجديد قد اجتاز جميع الاختبارات اللازمة. وبدأت مرحلة الانتاج، لاستخدامه على نطاق واسع.

المصدر: TASS