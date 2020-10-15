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علماء أكسفورد يطورون اختبارا سريعا لكورونا تظهر نتائجه في أقل من 5 دقائق

الصحة

علماء أكسفورد يطورون اختبارا سريعا لكورونا تظهر نتائجه في أقل من 5 دقائق
Reuters
صورة تعبيرية
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طور علماء من جامعة أكسفورد البريطانية اختبارا سريعا له القدرة على اكتشاف فيروس كورونا في أقل من خمس دقائق، ويمكن استخدامه بالاختبارات التي تستهدف أعدادا كبيرة في المطارات والشركات.

وأعربت "أوكسفور" عن أملها في بدء تطوير جهاز الاختبار هذا في أوائل 2021 وأن ​​يكون لديها جهاز معتمد متاح بعد ستة أشهر.

وذكر الباحثون في الدراسة التي لم تنشر بعد أن الجهاز قادر على اكتشاف فيروس كورونا وتمييزه عن الفيروسات الأخرى بدقة عالية.

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وأوضح البروفيسور، أخيل كابانيديس، من قسم الفيزياء في أكسفورد، أن "طريقتنا ترصد بسرعة جزيئات الفيروس السليمة"، مضيفا أن هذا يعني أن الاختبار سيكون "بسيطا وسريعا للغاية وغير مكلف".

وعلى الرغم من أن برنامج أكسفورد لن يكون جاهزا إلا العام المقبل، فإن الاختبارات يمكن أن تساعد في مواجهة الوباء في فصل الشتاء المقبل. وحذر مسؤولو الصحة من أن العالم سيحتاج إلى التعايش مع فيروس كورونا حتى لو تم تطوير لقاح.

المصدر: "رويترز"

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