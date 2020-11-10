طبيب أوكراني يبدد أساطير بشأن سبل علاج مرض التهاب الرئة

بدد الطبيب والمديرالمعروف للبرامج التلفزيونية، يفغيني كوماروفسكي، بعض الأساطير التي تخص طرق علاج مرض التهاب الرئتين.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره في 9 نوفمبرعلى قناة يوتيوب.

وأشار الطبيب إلى أن مرض التهاب الرئة أو الرئتين لا يعد تشخيصا لأي مرض آخر، بما فيه "كوفيد – 19". وقال إن التهاب الرئة قد يسببه بكتيريا أو فيروس.

وأوضح أن المضادات الحيوية لا تستخدم إلا لعلاج مرض التهاب الرئة الذي سببه البكتيريا وليس الفيروس الذي لا يتأثر بها.

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وبدد، كوماروفسكي، أسطورة تفيد بأن المضادات الحيوية يجب تعاطيها للحيلولة دون الإصابة بمضاعفات.

وقال إن تعاطي المضادات الحيوية في حال الإصابة بمرض التهاب الرئة الناتج عن الفيروس قد يتسبب في تدهور الصحة.

وقال:" من الخطأ أن يتعاطى الإنسان وهو بصحة جيدة المضادات الحيوية للحيلولة دون الإصابة بالتهاب الرئة".

وأشار إلى أن تعاطي المضادات الحيوية كدواء وقائي يزيد بمقدار 6 – 9 أضعاف من احتمال الإصابة بمرض التهاب الرئة الناتج عن البكتيريا.

وقال الطبيب:" إذا كانت حالة صحة الإنسان جيدة ولم ترتفع درجة حرارته ولم يواجه نقصا في الأكسجين فإن أي علاج، باستثناء تعاطي أدوية تخفف درجة الحرارة، يمكن أن يلحق به ضررا ويبطئ عملية التعافي".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا