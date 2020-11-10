التوابل تساعد في موسم البرد

أعلنت الدكتورة إيرينا ليزون، خبيرة التغذية الروسية، أن التوابل يمكن أن تساعد في موسم البرد والأمطار على الوقاية وعلاج أمراض الشتاء.



وتشير الأخصائية، إلى أن التوابل بحد ذاتها مواد غذائية فريدة. وهي بدرجة ما نفس المضافات الحيوية النشطة، التي تؤثر في الجسم، وتحتوي على كمية كبيرة من الزيوت الطيارة ومضادات الأكسدة والعناصر المعدنية النادرة ومركبات الفلافونويد الحيوي.

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وتقول، "أنصح بتناول التوابل ليس فقط في الخريف، بل يجب أن يصبح استخدامها تقليدا واختيار النوع الملائم على الأقل من الأنواع الأكثر شيوعا لكل طعام. ويجب ألا ننسى الفلفل الأسود، الذي يحفز على إفراز الصفراء، ويحتوي على نسبة جيدة من الزيوت الطيارة".

ووفقا لها، يمكن عمل مشروبات ممتازة من التوابل والبهارات للتدفئة، وتقول، "فمثلا في موسم البرد يمكن عمل شاي من توابل مختلفة. ومن اليانسون النجمي والهيل والقرفة أو إضافتها إلى الشاي، أو غليها مع عصير العنب أو الكرز مثلا أو شاي الكركديه".

وتضيف يمكن للتوابل تخفيف أعراض المرض، وتقول "إذا كان الشخص قد أصيب بالتهاب الحلق أو السعال، فهناك وصفات عديدة تخفف من هذه الأعراض من خلال الغرغرة باستخدام الماء الدافئ مع التوابل، ولتخفيف السعال يمكن استخدام الحليب مع العسل والتوابل، وخاصة إذا كان السعال جافا".

المصدر: نوفوستي