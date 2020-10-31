 
مباشر

طبيب روسي يكشف عن عوامل تسبب الصداع النصفي

الصحة

طبيب روسي يكشف عن عوامل تسبب الصداع النصفي
YouTube
الصداع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p23i

كشف فاليري كوفايف، طبيب الأعصاب في المستشفى المركزي التابع بإدارة شؤون الرئاسة الروسية، عن العوامل التي تسبب الصداع النصفي لدى الانسان.

وفي تصريحات لجريدة "أرغومينتي إي فاكتي" اليوم السبت، أوضح كوفايف أن كل فرد قد يتأثر بعوامل خاصة به تسبب بإصابته بالصداع النصفي، وهو مرض كثيرا ما يأتي كرد لجسم الانسان على بعض الأغذية.

وأشار الخبير بهذا الصدد إلى  أن " المسببات الرئيسة للمرض هي الأنبذة (جمع نبيذ) الحمراء والفوارة، مضيفا أن الشوكولاتة من شأنها أن تسبب المرض هي الأخرى في بعض الأحيان، مع أن احتمال ذلك ضعيف نسبيا.

كما ذكر الخبير أن الجوع أيضا يمكنه أن يسبب الصداع النصفي في كثير من الحالات. 

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا