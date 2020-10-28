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العلماء عاجزون عن تفسير عدم إصابة البعض بـ "كوفيد-19"

الصحة

العلماء عاجزون عن تفسير عدم إصابة البعض بـ
RT
صورة تعبيرية
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أعلن الأكاديمي أريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن هناك مجموعة من البشر لا يصابون بمرض "كوفيد-19" حتى بعد تكرار اتصالهم بالمصابين.

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ووفقا له، هذه الظاهرة، لا يمكن تفسيرها بمراعاة هؤلاء للقواعد الصحية المتبعة خلال فترة الوباء أو باستخدام وسائل الوقاية الشخصية. ويعترف بأن أسبابها غير واضحة للعلماء.

وقال الأكاديمي في منتدى "صحة المجتمع 2020"، "مازلنا غير قادرين على صياغة وتحديد المؤشرات البيولوجية التي توفر هذه المقاومة".

وأضاف "حقيقة وجود مجموعة معينة من الناس، لا يصابون بالمرض على الرغم من تكرار اتصالهم بالمصابين الذين يحملون العدوى، هو أمر واقع".

ويذكر أنه سبق أن أعلن، عن وجود أشخاص يحملون طفرات جينية معينة لا يصابون بـ "كوفيد -19"، في حين ورثة إنسان نياندرتال يصابون بالشكل الحاد منه.

المصدر: فيستي. رو

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