أفضل المواد الغذائية للنساء بعد سن الأربعين

كشفت الدكتورة يلينا كالين أخصائية التغذية الروسية الشهيرة، عن المواد الغذائية الضرورية لصحة النساء بعد بلوغهن الأربعين من العمر.



وتؤكد الأخصائية، على أنه مع التقدم بالعمر يستنفد جسم المرأة مخزون هرمون الإستروجين. وهذا الهرمون يساهم في عملية التبادل الغذائي ومسؤول عن الاستقرار العاطفي. ونقص هذا الهرمون في جسم المرأة يسبب التعب السريع والتهيج. لذلك يجب أن يتضمن نظامها الغذائي مواد غذائية محتوية على نسبة عالية من هرمون الإستروجين.

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وهذه المواد هي:- التفاح والمشمش وزيت بذور الكتان والرمان. والفاصوليا والحمص والبازلاء وفول الصويا. والكرفس والسبانخ والهليون والباذنجان. وبذور اليقطين والمكسرات. ولحم الدواجن والأسماك والحبار، والكركم والزنجبيل.

وتنصح الخبيرة للحفاظ على الخلفية الهرمونية، بتناول الحبوب الكاملة مثل الجودار والشوفان والأرز البني والشعير. ولا تنصح باتباع حمية غذائية قاسية بعد بلوغ الأربعين من العمر.

وتقول، "الشيء المهم، هو تناول أغذية متنوعة والإكثار من تناول الخضروات الطازجة والأسماك وممارسة النشاط البدني مثل الجري والتمارين الرياضية والسباحة، لحرق السعرات الحرارية. وطبعا يمكن الاكتفاء بالتجوال والمشي يوميا. لأن الهواء النقي ضروري لتحسين الدورة الدموية والتمثيل الغذائي . كما يجب شرب كمية كافية من الماء، لأن الماء يشترك في عملية شطر الدهون ويحافظ على مرونة الجلد".

المصدر: نوفوستي