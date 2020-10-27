مدير مركز غاماليا: لقاح "سبوتنيك-V" آمن

أعلن الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن 85% من الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك-V" لم تظهر عندهم أي آثار جانبية.

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ووفقا للأكاديمي، قد تظهر عند 15% من الذين تلقوا اللقاح، آثار جانبية على شكل ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية، وصداع، وألم في العضلات، واحمرار مكان حقن اللقاح.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، فمثلا سجلت في روسيا يوم 26 أكتوبر الجاري 17347 إصابة بالمرض، وهو أعلى رقم يسجل في روسيا منذ بداية الجائحة.

المصدر: فيستي. رو