مشروب يساعد على الوقاية من السكري والسرطان والسمنة ويمد في العمر!

عند محاولة إيجاد طرق للعيش بصحة أفضل وإبطاء عملية الشيخوخة، يجب على المرء أن ينظر إلى البلدان الأخرى التي يتمتع أفرادها بأعمار مديدة ورائعة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية (WHO)، أن المواطنين اليابانيين يتمتعون بعمر مديد بسبب نظامهم الغذائي وعادات الشرب الخاصة.

ويعتبر شاي الماتشا الأخضر المعجزة، المشروب المفضل لدى اليابانيين لأنه يساعد على إبطاء معدل الشيخوخة، والوقاية من بعض الأمراض، والحفاظ على عمل الجسم بأعلى مستوى، ويساعد على زيادة طول العمر.

ويحتوي الماتشا على مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات A وB وC. كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد، وكلها معروفة بأنها تساعد على إطالة العمر.

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وتقول لويز تشيدل، المعدة المشاركة لكتاب The Book of Matcha، إن شرب الشاي الأخضر المخمر "يشبه إلى حد ما غلي السبانخ، ورمي السبانخ بعيدا وشرب الماء فقط. وستحصل على بعض العناصر الغذائية، لكنك تتخلص من أفضل ما في الأمر. ومع ذلك، مع شاي الماتشا، فإنك تشرب أوراق الشاي بأكملها".

وتشمل فوائد شرب شاي الماتشا:

- منع أنواع معينة من السرطانات.

- خفض مستوى الكوليسترول "الضار".

- منع النوبات القلبية.

- خفض ضغط الدم.

- تنظيم عمليات الهضم.

- وفرة الطاقة.

- تقوية جهاز المناعة.

وتوفر مكونات الماتشا تأثيرا إيجابيا للجسم، مثل خفض نسبة الكوليسترول وخفض مستوى السكر في الدم.

ومن خلال استهلاك الماتشا باستمرار يوميا، يجب أن ينخفض ​​مستوى السكر في الدم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن محتويات شاي الماتشا يمكن أن تعكس تأثيرات مرض السكري.

المصدر: إكسبريس