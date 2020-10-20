5 فوائد للشاي الأخضر وكيف يمكن أن تساعد الذاكرة والبشرة والعظام

الشاي الأخضر مصنوع من تبخير أوراق نبات الكاميليا الصينية وقليها وتجفيفها. وهو واحد من أشهر المشروبات التي يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين.

وفي الواقع، يُعتقد أن للشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية لمن يشربه بانتظام. وفيما يلي خمس فوائد محتملة له وكيفية دمجه في نظامك الغذائي:

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الشاي الأخضر قد يحسن صحة الدماغ

الكافيين هو أحد المكونات الرئيسية في الشاي الأخضر. ويمكن أن يمنع الكافيين ناقلا كيميائيا في الدماغ يسمى الأدينوزين، والذي يتحكم في الشعور بالنعاس أو الاستيقاظ.

ويمكن أن يمنع حظر الأدينوزين النعاس، ولهذا السبب يستخدم الكثير من الناس الكافيين للبقاء مستيقظين وحيويين عقليا.

كما تم ربط الإفراط في إنتاج الأدينوزين في الدماغ بالظروف المعرفية مثل مرض ألزهايمر وباركنسون. وتظهر الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للكافيين قد يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالات.

وكمية الكافيين في الشاي الأخضر أقل بكثير من القهوة، لذلك يمكنك الحصول على بعض فوائد الكافيين دون الآثار الجانبية غير السارة، مثل التوتر.

ويحتوي الشاي الأخضر أيضا على حمض أميني يسمى L-theanine، والذي تبين أنه يساعد في تقليل التوتر وتعزيز المزاج. وأظهرت الأبحاث أن مزيج الكافيين وL-theanine يحسن وظائف المخ عن طريق تقوية الذاكرة العاملة والانتباه، وتقليل القلق.

الشاي الأخضر يحافظ على صحة القلب

وجدت الدراسات أن الشاي الأخضر يلعب دورا في صحة القلب من خلال تقليل عوامل الخطر التي تسبب أمراض القلب.

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ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر عوامل الخطر شيوعا للإصابة بأمراض القلب. وتشير الأبحاث إلى أن تناول الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وهما الرقمان المختلفان اللذان يُسجل بهما ضغط دم الشخص.

الشاي الأخضر يساعد على خفض نسبة الكوليسترول

الكاتيشين هو عنصر رئيسي في الشاي الأخضر، وهو مركب من صنف الفلافانولات له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة لارتفاع ضغط الدم. ويخفض الكاتيشين من مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول في الجسم.

وأظهر تحليل عام 2011 لـ 14 دراسة أن شرب كوبين في المتوسط ​​من الشاي الأخضر يوميا لمدة 10 سنوات أدى إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار.

وتظهر بعض الأبحاث السريرية أن شرب الشاي الأخضر أو ​​استخدام مستخلصات الشاي الأخضر يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ويزيد من مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول الجيد).

الشاي الأخضر مفيد لصحة العظام

يساعد الشاي الأخضر في الحفاظ على صحة وقوة العظام. وتظهر الأبحاث أنه قد يساعد في علاج ومنع هشاشة العظام، وهي حالة تجعل العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور.

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وتحتوي أوراق الشاي على الفلورايد، الذي قد يبطئ من هشاشة العظام، بالإضافة إلى المركبات المفيدة مثل الفلافونويد و فيتويستروغنز، وفقا للباحثين. ومركبات الفلافونويد والأستروجين النباتي هي مواد كيميائية نباتية يمكنها تقوية تكوين العظام ومنع انهيار أنسجة العظام.

الشاي الأخضر يساعد البشرة

لشرب الشاي الأخضر أو استخدامه موضعيا، فوائد عديدة للبشرة، حيث يحتوي على مغذيات دقيقة تسمى epigallocatechin gallate أو كما تعرف بـEGCG، والتي قد تكون مسؤولة عن خصائص الشاي الأخضر لإصلاح الجلد.

وتظهر بعض الأبحاث أن EGCG يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع أضرار أشعة الشمس. كما أنه يعزز ترطيب البشرة والاحتفاظ بالرطوبة ويمنع تكون التجاعيد.

وثبت أيضا أن الشاي الأخضر له خصائص مضادة للشيخوخة. وحلل دراسة صغيرة عام 2005 آثار استخدام المكملات الغذائية عن طريق الفم وتطبيق الشاي الأخضر موضعيا على الجلد المتقدم في السن لمدة 8 أسابيع، ووجد الباحثون أن الجمع بين استخدام الشاي الأخضر موضعيا وشفويا في المشاركين أدى إلى تحسن في مرونة الجلد.

ويساعد مركب الكاتشين الموجود في الشاي الأخضر، على تهدئة الجلد الملتهب عند استخدامه موضعيا.

المصدر: بزنس إنسايدر