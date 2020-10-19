روسيا..ابتكار مادة جديدة لترميم نسيج العظام

ابتكر علماء جامعة كورولوف في سمارا، مادة بيولوجية جديدة لعلاج هشاشة العظام، تسمح ليس فقط باستعادة مكونات النسيج العظمي المعدنية المفقودة، بل والعضوية أيضا.





وتفيد مجلة Journal of Optical Technology، بأن هشاشة العظام، مرض مزمن يصاحبه انخفاض كثافة المعادن تدريجيا في النسيج العظمي، ما يؤدي إلى هشاشة العظام وانكسارها. ووفقا للباحثين يحتل هذا المرض حاليا المرتبة الرابعة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ومرض السكري.

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وقد تمكن علماء جامعة كورولوف وجامعة سمارا الطبية ومختبر "هندسة الأنسجة" الدولي من ابتكار مادة فريدة جديدة لتصحيح علاج هشاشة العظام- هيدروكسيباتيت (HAP) ، باستخدام تقنية فريدة من نوعها حاصلة على براءة اختراع "ليوبلاست".

وتقول يلينا تيمتشينكو، الاستاذ المساعد في جامعة سمارا، "تحتوي الهيدروكسيباتيت المستخدمة حاليًا على مكونات معدنية فقط، وأما المادة الجديدة فتركيبها يحتوي على مكونات معدنية وعضوية، ما يسمح باستعادة مواد النسيج العظمي المعدنية المفقودة لتصحيح علاج هشاشة العظام والمواد العضوية التي تعتبر إطارا لجميع الأنسجة العضوية"

وتضيف، أظهرت التحاليل التي أجريت أن هذه المادة الجديدة لا مثيل لها في العالم حاليا.

ويشير الباحثون، إلى أنهم أجروا تجارب لدراسة تركيب النسيج العظمي عند الإصابة بهشاشة العظام لمعرفة التغيرات الحاصلة في بنية النسيج في أنواع مختلفة من هشاشة العظام بدءا من المرحلة الأولية وانتهاء بالمرحلة الثانوية.

وتقول تيمتشينكو، "هشاشة العظام الأولية، هي عندما لا تعرف أسباب تطور المرض. أما الثانوية فتظهر عند إصابة الجسم بأمراض معينة. وقد أخذ الباحثون هذه الأمور بالاعتبار ووحددوا معايير فردية لعلاج مرض هشاشة العظام، باستخدام HAP".

المصدر: نوفوستي