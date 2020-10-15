الإجهاد الوبائي يؤدي إلى زيادة في صرير الأسنان

كشف أطباء الأسنان في الولايات المتحدة أنهم سجلوا زيادة في حالات صرير الأسنان المفرط، منذ أن بدأ وباء "كوفيد-19".

ويؤدي صرير الأسنان المزمن إلى تآكل المينا، وهي الطبقة الخارجية الواقية للأسنان، ما يؤدي إلى كسور الأسنان، أو حتى فقدان الأسنان في الحالات الخطيرة. ويمكن أن يسبب أيضا ألما في العضلات حول الفك.

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ويعزو العديد من أطباء الأسنان الزيادة الأخيرة في صرير الأسنان إلى زيادة الإجهاد، ولكن ليس كسبب مباشر.

ولم تكن الزيادة مفاجأة لتوماس سوليسيتو، رئيس قسم طب الفم في كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا، والذي قال "سأفاجأ إذا لم تكن هناك زيادة. سيؤثر التوتر والضيق الناتج عن أحداث العالم على أشياء مثل النوم والضغط على الأسنان وطحنها. وإذا كنا باستمرار تحت هذا الإكراه، فإن تكرار وشدة الانقباض والطحن ستستمر".

وقال سوليسيتو إن أكثر الأشياء شيوعا التي قد يلاحظها الناس إذا كانوا يطحنون أسنانهم بشكل مفرط هو صداع التوتر، والذي يمكن أن يشعر بألم خفيف أو ضغط عبر الجبهة أو في مؤخرة الرأس. وعلى وجه التحديد، يمكن أن يتسبب الإفراط في استخدام العضلات التي تغلق الفك في حدوث صداع مؤقت، والذي يشعر به الصدغ على جانب الرأس".

وأضاف: "قد يلاحظ الناس أيضا المزيد من الانزعاج من النشاط الطبيعي. وقد يشعرون بالألم حتى مع المضغ الروتيني لأن عضلاتهم خضعت لمزيد من التمرين عن طريق الصرير والطحن".

وقالت هاي تشينغ، طبيبة الأسنان التي يعمل في مقاطعة باكز في بنسيلفانيا، إنها رأت عددا قليلا من المرضى يأتون مؤخرا بمشاكل في مفاصل الفك، وهي علامة على صرير الأسنان المفرط أو طحنها.

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وأضافت تشينغ أنه من المهم أن يتخلص لعاب المريض من الحموضة لأنه قد يؤدي إلى تفاقم صرير الأسنان.

وأوضحت: "صرير الأسنان يسبب ضررا أكثر خطورة عندما يصبح اللعاب حامضيا في فترة قصيرة من الوقت. إننا نحاول السيطرة على ذلك من خلال النظر في عادات المرضى الغذائية وإجراء تعديلات عليها. نريد أيضا التأكد من أن المرضى ليس لديهم أسنان هشة أو ضعيفة، حتى نتمكن من حمايتها".

ويشير أطباء الأسنان إلى أن الإجهاد هو الدافع وراء زيادة الأسنان المتشققة، وعادة ما يخرج التوتر في الليل عندما يقوم الناس بالضغط على أسنانهم أو صريرها، حيث أنه خلال النهار، عندما تكون واعيا تماما، فمن المحتمل أن تحاول الاسترخاء عند الشعور بالتوتر، ولكن في غياب هذا التحكم أثناء النوم يكون صرير الأسنان أكثر شيوعا.

المصدر: medicalxpress