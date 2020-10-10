مواد غذائية غنية بعنصر الكالسيوم

كشفت الدكتورة يكاتيرينا يانغ، أخصائية الغدد الصماء، المواد الغذائية التي يجب إضافتها للنظام الغذائي لتلبية حاجة الجسم اليومية من عنصر الكالسيوم.

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ووفقا للأخصائية، عنصر الكالسيوم، هو العنصر الأساسي الذي يحتاج الجسم منه يوميا كمية كبيرة، تعادل 400 -1500 ملغم.

أما المواد الغذائية الغنية بالكالسيوم فهي:

البذور: السمسم، الكتان، القنب، الجيا، الخردل، القطيفة، الخشخاش.

المكسرات: اللوز والجوز والبندق والفستق والجوز البرازيلي.

البقول: الحمص والعدس والفول والفاصوليا والبازلاء وغيرها.

المأكولات البحرية والأسماك وخاصة المحار والسردين.

الخضروات: اللفت والجزر والثوم والملفوف بأنواعه.

كما يوجد في الأجبان وخاصة المصنوع من حليب الماعز والأغنام.

وتضيف الدكتورة، تساعد المواد الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة وفيتامينات D و C وكذلك المغنيسيوم والنحاس والزنك والمنغنيز والسليكون، على سرعة امتصاص الكالسيوم.

المصدر: نوفوستي