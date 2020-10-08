دراسة تزعم أن "كوفيد-19" قد يسبب العقم للرجال عبر الإضرار بالخصيتين!

زعمت دراسة جديدة أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الرجال بالعقم عن طريق إتلاف خلايا الخصيتين.

ووجد باحثون في إسرائيل أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال المصابين انخفض إلى النصف بعد 30 يوما من نتيجة اختبار "كوفيد-19".

ووجدوا أيضا أن حركة الحيوانات المنوية انخفضت، ما يعني أنها لم تكن قادرة على السباحة بشكل صحيح.

ونُشر بحثهم في مجلة Fertility and Sterility، لكن لم يُنشر علنا، لذلك لم يُراجع بعد.

وقال الدكتور دان أديركا من مركز شيبا الطبي، الذي قاد البحث، لصحيفة Jerusalem Post، إن فيروس كورونا يمكن أن يضر الخصيتين من خلال الارتباط بالخلايا مستقبلات ACE2.

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ويُعتقد أن هذه المستقبلات - الموجودة أيضا في القلب والرئتين والأمعاء - تعمل كبوابة لدخول "كوفيد" إلى الجسم.

وأوضح أديركا أن بحثه على 12 مريضا ماتوا بعد الإصابة بـ "كوفيد-19"، كشف أن الفيروس اكتُشف في 13% من حيواناتهم المنوية.

وأضاف أن هناك انخفاضا بنسبة 50% في حجم الحيوانات المنوية وتركيزها وحركتها، لدى المرضى المصابين بمرض متوسط ​​- حتى بعد 30 يوما من التشخيص.

ومع ذلك، يزعم خبراء آخرون أنه من المرجح أن يكون الأمر مرتبطا بالحمى - أحد الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا - وليس سببا مباشرا للعدوى.

ويقول العلماء إن الإصابة بالحمى يمكن أن تجعل من الصعب على الجسم إنتاج الحيوانات المنوية، ولكن هذا الإنتاج يتعافى بعد زوال العدوى.

وقال البروفيسور آلان باسي، الرئيس السابق لجمعية الخصوبة البريطانية ، لـ MailOnline: "الأشخاص المصابون بفيروس كورونا ربما يكونون على ما لا يرام، حتى الإنفلونزا ستسبب انخفاضا في عدد الحيوانات المنوية مؤقتا".

وحذر باسي من نتائج البحث الجديد، مشيرا إلى أن المرضى المتوفين كانوا سيعانون من عدوى أكثر خطورة من الرجل العادي المصاب.

كما أنه من المرجح أن يكونوا أكبر سنا، ما قد يتسبب في انخفاض عدد الحيوانات المنوية لديهم.

وفي أبريل، ادعى الباحثون أن الخصيتين يمكن أن تأويا فيروس كورونا بسبب بروتين ACE2. ولكن الخبراء في ذلك الوقت شككوا في النتائج المبكرة.

وقال أستاذ علم الفيروسات إيان جونز، من جامعة ريدينغ، إن فيروس كورونا سيحتاج إلى الانتقال في مجرى الدم للوصول إلى الخصيتين، وهو ما قال إنه "ليس بشكل عام" ما يفعله الفيروس.

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وأضاف: "الموقع الرئيسي لتكاثر الفيروس هو الجهاز التنفسي، وللوصول إلى مواقع أخرى يجب أن ينتقل في مجرى الدم. وأُبلغ عن هذا بالنسبة للفيروس، لكن هذا ليس ما تفعله فيروسات كورونا بشكل عام. وفي دراسة مختلفة، والتي كانت مرة أخرى نسخة أولية وبالتالي لم تُراجع من قبل الزملاء، تم اختبار السائل المنوي لعدد صغير من الذكور بحثا عن وجود فيروس كورونا أثناء تعافيهم من الفيروس. وكانت هناك أيضا عينة من الخصيتين من مريض آخر مات للأسف. ولم تثبت أي من العينات وجود الفيروس، ما يشير إلى أن الجهاز التناسلي الذكري لم يكن خزانا مهما للفيروس".

وحذر تقرير حالة منفصل في الولايات المتحدة من أن فيروس كورونا قد يتسبب في تضخم الخصيتين لدى الرجال.

وجاء ذلك بعد أن ذهب رجل يبلغ من العمر 37 عاما، كان يتمتع بصحة جيدة، إلى A&E في تكساس مصابا بتورم وانزعاج في كيس الصفن.

وثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل نحو خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى له - وبعد نحو أسبوع أصيب بألم في الخصية.

وقال المسعفون، الذين كتبوا في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، إن "كوفيد-19" أضر بالخلايا التي تحافظ على صحة الحيوانات المنوية.

ويعتقدون أن الفيروس استخدم مستقبلات ACE2 على خلايا Leydig - الموجودة في الخصيتين - لدخول جسمه.

ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأن مثل هذه الحالات نادرة جدا.

وكانت هناك تقارير أخرى مماثلة عن آلام الخصية لدى مرضى "كوفيد-19"، ولكن لا يوجد بحث رسمي حول الرابط حتى الآن.

المصدر: ذي صن