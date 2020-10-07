باحثة تحذر من أحد أكثر علامات "كوفيد-19" طويل الأمد شيوعا!

أبلغ بعض مرضى فيروس كورونا عن استمرار ظهور أعراض مزعجة بعد 8 أشهر من الإصابة الأولية.

وحذرت مارغوت ويتفليت، عالمة الأوبئة الاجتماعية، من أن التعب هو أحد أكثر علامات التحذير شيوعا لـ"كوفيد-19" طويل الأمد، حيث أصيبت بالحالة، واعترفت بأنها مرتبكة بسبب عدم اختفاء أعراض فيروس كورونا لديها.

وأضاف ويتفليت، وهي أيضا أستاذة في جامعة لامار، أن العلامات استمرت لأكثر من أربعة أشهر، وكان التعب من أبرز الأعراض.

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وكافحت من أجل قضاء الكثير من الوقت في الشمس، وشعرت دائما بأنها خالية من الطاقة.

وكتبت في The Conversation: "ما يزال قلبي يخفق بشدة رغم أنني أرتاح. لا أستطيع البقاء في الشمس لفترات طويلة؛ إنها تستنزف كل طاقتي. أعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، ورنين في الأذنين وألم في الصدر. التعب هو أحد أكثر الأعراض المستمرة شيوعا، ولكن هناك العديد من الأعراض الأخرى، بما في ذلك الآثار المعرفية التي يصفها الأشخاص غالبا بأنها ضبابية في الدماغ".

ولكن لمجرد أنك تشعر بالتعب بشكل غير عادي، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا. والشعور بالتعب طوال الوقت أمر شائع جدا، وعادة ما يكون بسبب شيء أقل خطورة.

ورُبط مرض السكري والسرطان وقصور الغدة الدرقية والألم العضلي الليفي، بالإرهاق المستمر.

وقد يكون أيضا بسبب قلة النوم، وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، وتناول نظام غذائي غير متوازن، وحتى الملل.

وفي الوقت نفسه، فإن الحمى الشديدة والسعال الجديد والتغير في حاسة الشم أو التذوق، هي أكثر أعراض فيروس كورونا المبكرة شيوعا.

المصدر: إكسبريس