أعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية يوم 5 أكتوبر أن من أصابهم الأمراض الموسمية للجهاز التنفسي قد يحصلون على مناعة ضد الفيروسات التاجية الكثيرة.

بما في ذلك ضد فيروس SARS-CoV-2.

وأوردت الهيئة تلك المعلومات نقلا عن الدراسات التي أجراها العلماء الأمريكيون.

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مع ذلك فإن الهيئة الروسية أشارت إلى أن الباحثين لا يستطيعون بعد تحديد مدى فعالية تلك المناعة.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الخبراء غير واثقين بأن الإصابة بمرض الإنفلونزا تؤدي إلى ظهور أجسام مضادة للفيروس التاجي. وأشار الخبراء كذلك إلى أن الذين أصابهم "كوفيد – 19" يمكن أن يحملوا العدوى حتى بعد تعافيهم منه.

وشددت هيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية على ضرورة مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء الفيروس التاجي، بما فيه ارتداء الكمامات الطبية والقفازات التي تعد من أفضل وسائل الوقاية من فيروس كورونا.

المصدر:" كومسومولسكايا برافدا