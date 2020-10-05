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إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الإحصاء : 23% من الروس موافقون على التطعيم

الصحة

الإحصاء : 23% من الروس موافقون على التطعيم
Sputnik Vladimir Pesnia
صورة أرشيفية
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أجرى الخبراء الروس استطلاع رأي المواطنين بشأن استعدادهم للتطعيم ضد فيروس كورونا.

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وأظهر استطلاع الرأي أن 23% فقط من المواطنين أبدوا استعدادهم للتطعيم ضد "كوفيد – 19".

أفادت بذلك الاثنين 5 أكتوبر وكالة "نوفوستي" الروسية. واعترف 73% من المشاركين في استطلاع الرأي، حسب الوكالة، أنهم غير جاهزين  للتطعيم. أما 4% منهم فأعلنوا أنهم قد أصيبوا بـمرض" كوفيد – 19" وتعافوا منه، لذلك لا يحتاجون إلى التطعيم.

وفيما يتعلق بنوع اللقاح الذي يفضله المواطنون فإن 24% من المشاركين في استطلاع الرأي قالوا إنهم يفضلون التطعيم باللقاح الروسي. أما 13% فأعربوا عن استعدادهم للتطعيم بلقاح أجنبي الصنع.

فيما قال 63% من المشاركين في استطلاع الرأي إن فاعلية اللقاح وأمانه وليس جنسيته تلعبان دورا رئيسا لدى اختيار الدواء.

 المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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