الإحصاء : 23% من الروس موافقون على التطعيم

أجرى الخبراء الروس استطلاع رأي المواطنين بشأن استعدادهم للتطعيم ضد فيروس كورونا.

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وأظهر استطلاع الرأي أن 23% فقط من المواطنين أبدوا استعدادهم للتطعيم ضد "كوفيد – 19".

أفادت بذلك الاثنين 5 أكتوبر وكالة "نوفوستي" الروسية. واعترف 73% من المشاركين في استطلاع الرأي، حسب الوكالة، أنهم غير جاهزين للتطعيم. أما 4% منهم فأعلنوا أنهم قد أصيبوا بـمرض" كوفيد – 19" وتعافوا منه، لذلك لا يحتاجون إلى التطعيم.

وفيما يتعلق بنوع اللقاح الذي يفضله المواطنون فإن 24% من المشاركين في استطلاع الرأي قالوا إنهم يفضلون التطعيم باللقاح الروسي. أما 13% فأعربوا عن استعدادهم للتطعيم بلقاح أجنبي الصنع.

فيما قال 63% من المشاركين في استطلاع الرأي إن فاعلية اللقاح وأمانه وليس جنسيته تلعبان دورا رئيسا لدى اختيار الدواء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا