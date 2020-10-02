متى ستتغلب روسيا على "كوفيد-19"؟

أعلن الأكاديمي فيتالي زفيريف، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات والمناعة بجامعة سيتشينوف الطبية، أن روسيا ستتغلب على انتشار الفيروس التاجي المستجد بنهاية عام 2021.



وقال الأكاديمي، في حديث لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء، "أعتقد أن كل شيء سيهدأ بحلول نهاية السنة المقبلة، إذا كان لدى 30-40% من السكان أجسام مضادة، فسوف نتغلب على الجائحة".

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وأشار الأكاديمي، إلى أن عدد الإصابات سيزداد لحين حصول 70% من السكان على مناعة ضد الفيروس التاجي المستجد. ووفقا له، سوف يزداد عدد الإصابات خلال الأشهر المقبلة، ويبدأ بالانخفاض في يناير -فبراير عام 2021. مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الإصابات الحالي كان متوقعا وليس "خطيرا جدا" لذلك لا داعي للخوف.

وقال، "هذا هو المستوى الفعلي، وليس هناك ما يخيف في ارتفاع عدد الإصابات، لأنها حالة اعتيادية".

وأضاف، ليس هناك حاليا ما يدعو إلى فرض قيود إضافية بسبب الأوضاع الوبائية الحالية، لأنها ستكون زائدة عن اللزوم. وعموما، فإن الحجر الصحي لا "يجعل الناس أكثر صحة".

ويذكر، أن فلاديمير تشيخونين، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، سبق أن أعلن، أنه مع بداية عام 2021 سيكون لقاح "سبوتنيك V" المضاد للفيروس التاجي المستجد، في متناول جميع سكان روسيا، وبعده بفترة وجيزة سيصبح لقاح مركز "فكتور" في متناول الجميع أيضا، وفي شهر مايو 2021 من المحتمل أن يظهر عقار من ابتكار معهد تشوماكوف.

المصدر: فيستي. رو