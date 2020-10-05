علامة تحذير خطيرة لمرض السكري من النوع 2 تحدث ليلا!

يمكن أن تكون أعراض مرض السكري النوع 2، خفية أو غير موجودة في البداية وتميل إلى الظهور فقط إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية.

عادة، يفرز البنكرياس الأنسولين - وهو هرمون يستخدم لتنظيم نسبة السكر في الدم. وإذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2، فإن البنكرياس لا يعمل بشكل صحيح، ما يؤثر بشكل سلبي على توزيع الأنسولين.

وبالتالي، تُمنح مستويات السكر في الدم العنان للارتفاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وهذا يطرح جميع أنواع المشاكل الخطيرة، لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية التي تزود الأعضاء الحيوية، إذا تركت دون علاج.

وعندما يحدث هذا، يمكن أن يُعرف مرض السكري الخاص بك من خلال عدد من التغييرات الجسدية المزعجة.

وترتبط بعض العلامات التحذيرية الأكثر حدة لارتفاع نسبة السكر في الدم، بالاعتلال العصبي السكري، وهو المصطلح لوصف ما يحدث عندما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

ويتمثل أحد أشكال الاعتلال العصبي الذي يجب الانتباه إليه، في الاعتلال العصبي الحسي، الذي يحدث في حالة تلف الأعصاب الحسية في الجسم، كما يوضح Diabetes.co.uk.

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ووفقا للموقع الصحي، يبدأ الاعتلال العصبي الحسي من أطراف الجسم مثل القدمين أو اليدين، ويمكن أن يتطور ليؤثر على الساقين والذراعين.

ومن العلامات الواضحة للاعتلال العصبي الحسي: آلام الوخز الحاد - والتي قد تكون ملحوظة في الليل. وتشمل العلامات الأخرى:

• الخدر.

• انخفاض القدرة على الإحساس بالألم أو ارتفاع درجات الحرارة.

• الشعور بالوخز.

• إحساس بالحرقان غير المبرر.

- كيفية علاج الاعتلال العصبي الحسي

ينصح مرضى السكري الذين يعانون من اعتلال الأعصاب الحسية بإبقاء مستويات الغلوكوز في الدم تحت رقابة صارمة، للمساعدة في منع تطور الاعتلال العصبي، كما ينصح موقع Diabetes.co.uk.

وهناك مكونان رئيسيان للتحكم في مستويات السكر في الدم - النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

وتنصح إدارة الصحة الوطنية البريطانية بما يلي:

• تناول مجموعة كبيرة من الأطعمة - بما في ذلك الفاكهة والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة.

• حافظ على السكر والدهون والملح عند الحد الأدنى.

• تناول الفطور والغداء والعشاء كل يوم - ولا تفوت الوجبات.

كما تساعد التمارين البدنية أيضا على خفض مستوى السكر في الدم - يجب أن تهدف إلى 2.5 ساعة من النشاط في الأسبوع.

المصدر: إكسبريس