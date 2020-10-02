دراسة: هيدروكسي كلوروكين لا يوقف انتشار "كوفيد-19" بين العاملين الصحيين!

توصلت دراسة جديدة إلى أن هيدروكسي كلوروكين - عقار مكافحة الملاريا - لا يوقف انتشار "كوفيد-19" بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي فحص لـ 132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بدوام كامل، تعرضوا للفيروس بين 9 أبريل و13 يوليو، وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكين ليسوا أفضل حالا من أولئك الذين تناولوا دواء وهميا، وفقا للنتائج التي نُشرت يوم الأربعاء في مجلة JAMA Internal Medicine.

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وكتب باحثون من جامعة بنسلفانيا: "لم يكن هناك فرق كبير في معدلات الإصابة لدى المشاركين، الذين اختيروا عشوائيا لتلقي هيدروكسي كلوروكين مقارنة بالدواء الوهمي. وعلى هذا النحو، لا يمكننا التوصية بالاستخدام الروتيني لهيدروكسي كلوروكين بين [العاملين في مجال الرعاية الصحية] للوقاية من "كوفيد-19"".

وخلال الدراسة، التي أجريت في مستشفيين حضريين غير معلنين، أعطي ما يقرب من نصف المشاركين جرعة 600 ملغ من هيدروكسي كلوروكين يوميا لمدة ثمانية أسابيع، بينما مُنح الآخرون علاجا وهميا.

ومن بين 64 مشاركا تناولوا الدواء، وجد الباحثون أن 4 منهم ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد-19"- وهو نفس عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من بين 61 عاملا لم يتناولوه.

وظهرت ستة أعراض فيروسية على 8 مشاركين ممن أصيبوا بالفيروس، ، ولم يُنقل أي منهم إلى المستشفى وتعافوا جميعا من المرض، وفقا للدراسة.

المصدر: نيويورك بوست