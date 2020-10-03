مادة تخفض خطر الإصابة بمرض باركنسون

اكتشف علماء الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن تناول القهوة يخفض من خطر الإصابة بمرض باركنسون، حتى من لديهم استعداد وراثي للإصابة به.

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ويشير موقع EurekAlert، إلى أن هذه الدراسة شملت 188 شخصا يعانون من مرض باركنسون "الشلل الارتعاشي" و180 أصحاء. وكان في كل مجموعة أفراد لديهم طفرة في جين LRRK2 ، الذي تسبب التغيرات فيه تطور المرض. وقد قارن الباحثون نسبة الكافيين في دم جميع المشتركين في الدراسة، وكذلك المواد التي ينتجها الجسم وكميتها نتيجة امتصاصه.

وأظهرت النتائج، أن مستوى الكافيين في دم الذين يعانون من مرض باركنسون، كان أقل بنسبة 76% مقارنة بالأصحاء. وأن المرضى الذين لديهم نسخة طبيعية من الجين LRRK2 كان هذا المستوى أقل بنسبة 31%. كما اتضح أن الأشخاص الذين لديهم تغيرات في الجين LRRK2 يتناولون أقل من نصف كمية القهوة التي يتناولها الأصحاء في اليوم.

ويشير الباحثون، إلى أنه لا يمكن القول والتأكيد الآن على أن القهوة تساعد الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض باركنسون على تجنبه. ومع أن هذه النتائج تبدو واعدة جدا، إلا أن العلماء قرروا مواصلة البحث في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي