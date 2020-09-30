عند شرائنا الخبز.. 3 مقادير يجب الحذر منها

الخبز هو المادة الرئيسية على موائدنا، ولكن بقدر أهميته، فهو قد يتسبب مع مرور الوقت بأضرار صحية لجسم الإنسان.

وعند شرائنا للخبز، ينصح خبراء التغذية بقراءة مقادير المادة إن كان هذا ممكنا.

لذلك ، قبل أن نشتري الخبز، يجب ألا تحتوي التركيبة على السكر والخميرة والدقيق الأبيض.



- في هذا الأمر ، كلما كان ذلك أبسط كان أفضل. الخبز مع هذه المكونات هو الأكثر ضررا. على سبيل المثال ، أستخدم خبز الحنطة السوداء الخضراء أو الحنطة كاملة القشرة، كما تقول أخصائية التغذية أنجليكا دوفال.



وتضيف: "من خلال التخلص من السكر والخميرة ، نتخلص من التخمر المعوي والانتفاخ وانتفاخ البطن. ونحافظ أيضا على البكتيريا في الحالة "الصحيحة".



وترى دوفال أن بكتيريا المعدة وثيقة الصلة بمناعتنا. لذلك ، إذا كنا نريد ألا نمرض ، فنحن بحاجة إلى الاهتمام بالميكروفلورا.

المصدر: مجلة ريدوس