مركز "غاماليا" الروسي: التطعيم الثاني بلقاح "سبوتنيك V" يطيل مفعول المناعة

أدلى مدير مركز "غاماليا" الروسي، ألكسندر غنسبورغ، بحديث لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال إن التطعيم الأول بلقاح "سبوتنيك –V " ضد الفيروس التاجي يؤدي إلى تشكيل نسبة واقية كافية من الأجسام المضادة لدى بعض الأشخاص. أما التطعيم الثاني فإنه ضروري لبقاء المناعة في جسم الإنسان مدة طويلة.

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وأوضح قائلا إن الأمور تتوقف على رد جسم كل شخص على التطعيم والإصابة بالفيروس. وتتشكل لدى البعض كمية من الأجسام المضادة الكافية لوقاية جسمه. أما البعض الآخر فيحتاج إلى تطعيم آخر لتقوى تلك الأجسام المضادة وتبقى في جسمه لمدة أطول. لذلك يتم تطعيم الجميع للمرة الثانية بعد أسبوعين.

وقال :" إن العدوى لن تتحول إلى مرض في حال إصابة الإنسان بالفيروس التاجي بعد تطعيمه للمرة الأولى. ولم تسجل إلى حد الآن إصابات في الفترة ما بين التطعيمين".

ومضى قائلا:" لا داعي للعزلة الذاتية وفرض قيود على التواصل مع الآخرين بعد التطعيم الأول".

يذكر أن لقاح "سبوتنيك –V " ضد الفيروس التاجي يقضي بتطعيم الإنسان مرتين. ويتم تطعيمه للمرة الثانية بعد مرور أسبوعين.

المصدر: نوفوستي