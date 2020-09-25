متى يكون ألم أسفل الظهر علامة على حالة أكثر خطورة!

يمكن أن يكون ألم الظهر مصدر إزعاج كبير في حياتنا، وفي بعض الأحيان، قد يشير إلى شيء أسوأ بكثير مما نعتقد.

وتحدث معظم آلام أسفل الظهر نتيجة الإصابة، مثل الالتواء أو الإجهاد العضلي بسبب الحركات المفاجئة، أو ضعف ميكانيكا الجسم أثناء رفع الأشياء الثقيلة.

ويمكن أن تكون الآلام أيضا نتيجة لأمراض معينة، بما في ذلك سرطان النخاع الشوكي.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر الشديدة، من الطبيعي أن يتساءلوا عما إذا كان الألم قد يكون علامة على الإصابة بسرطان العمود الفقري أم لا.

وكشف المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية (NINDS)، أن آلام أسفل الظهر هي السبب الأكثر شيوعا للإعاقة المرتبطة بالعمل.

وفي حين أن معظم آلام الظهر لا علاقة لها بالسرطان أو الأورام، فمن الممكن والمهم التحقق من ذلك، وتعتمد أعراض سرطان العمود الفقري على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الورم وحجمه وموقعه، بالإضافة إلى العمر والتاريخ الصحي للمريض، تبعا لمراكز علاج السرطان في أمريكا.

وتابع المركز: "تشمل بعض أعراض سرطان العمود الفقري الشائعة، الألم والخدر والضعف وصعوبة التبول. وقد تظهر أعراض سرطان العمود الفقري ببطء شديد. وفي أوقات أخرى، تحدث بسرعة، حتى على مدار ساعات أو أيام".

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وقال Spine Health، عندما يكون ألم الظهر ناتجا عن ورم سرطاني في العمود الفقري، فإنه عادة:

- يبدأ تدريجيا ويزداد سوءا بمرور الوقت.

- لا يتحسن مع الراحة وقد يشتد ليلا.

- يتصاعد بشكل ألم حاد أو شبيه بالصدمة في الجزء العلوي أو السفلي من الظهر، والذي قد ينتقل أيضا إلى الساقين أو الصدر أو في أي مكان آخر من الجسم.

وأضاف: "العلامات والأعراض الأخرى التي يمكن أن تشير إلى أصل آلام الظهر من السرطان، تشمل فقدان الوزن غير المخطط له، والغثيان، والحمى والقشعريرة، أو غيرها من الأعراض المزعجة".

ويمكن للفحص البدني أيضا تحديد ما إذا كان الألم يؤثر على نطاق حركتك. وقد يتحقق طبيبك أيضا من ردود أفعالك على بعض الأحاسيس.

وتتضمن بعض الأعراض التحذيرية، التي قد تتطلب المزيد من الاختبارات ما يلي:

- عدم السيطرة على الأمعاء.

- الضعف.

- الحمى.

- فقدان الوزن.

المصدر: إكسبريس