أعراض أقل شهرة لـ"كوفيد-19"على الجميع إدراكها

بينما يعمل العلماء والباحثون الطبيون على تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، ما يزال العاملون في المجال الطبي يكافحون لتحديد قائمة شاملة بأعراض فيروس كورونا الجديد.

ومع الاستمرار في معرفة المزيد حول كيفية تصرف الفيروس، فإنه من الضروري تحديد الأعراض التي يجب الانتباه إليها، وخاصة الأعراض الأقل شهرة.

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ويمكن لـ"كوفيد-19" مهاجمة مناطق مختلفة من الجسم بشراسة، ويضاف ذلك إلى القائمة المتزايدة للأعراض غير العادية للمرض.

ومنذ مايو الماضي، تم الإبلاغ عن انتشار الهذيان والارتباك بين المرضى المصابين بالحالات الشديدة من "كوفيد-19".

وفي دراسة نُشرت في The Lancet، فحص فريق من الباحثين عددا صغيرا من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وحددوا أدلة على الارتباك والهذيان في أكثر من 60% من حالات مرضى العناية المركزة.

ويقترح العلماء أن الأعراض قد تتفاقم جزئيا بسبب التواجد في العناية المركزة.

وخلص العلماء متعددو الجنسيات إلى أن المرضى الذين يتعين عليهم البقاء في العناية المركزة لفترات طويلة من الزمن، والذين يحتاجون إلى علاج بالتهوية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالهذيان والارتباك.

وقامت مؤسسة Mayo Clinic (مايو كلينك) الصحية بتجميع قائمة بعلامات التحذير غير العادية للمرض.

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وأشارت المؤسسة الصحية إلى أن "كوفيد-19" قد يسبب أعراضا معتدلة في الجهاز الهضمي، تشمل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال.

وتقول: "قد تستمر هذه الأعراض ليوم واحد فقط. ويعاني بعض الأشخاص المصابين بكوفيد-19 من الإسهال والغثيان قبل ظهور الحمى وأعراض الجهاز التنفسي".

وتشمل الأعراض غير العادية الأخرى المبلغ عنها ما يلي:

• تغيرات في الجلد: قد يصاب الأشخاص الأصغر سنا الذين يعانون من "كوفيد-19" أقل شدة بآفات مؤلمة وحكة في أيديهم وأقدامهم تشبه تورم الأصابع، وهي حالة جلدية التهابية. تسمى أحيانا أصابع كوفيد، وعادة ما تستمر هذه الأعراض حوالي 12 يوما.

ومع ذلك، يشير بحث جديد إلى أن هذه الآفات قد تكون مجرد تورم أصابع ناتج عن السلوك المستقر وعدم ارتداء الأحذية الدافئة أثناء عمليات الإغلاق، بدلا من "كوفيد-19".

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•الارتباك: تم الإبلاغ عن أن "كوفيد-19" يسبب ارتباكا لدى كبار السن، وخاصة أولئك الذين يعانون من التهابات شديدة.

•مشاكل العين: قد يسبب مرض "كوفيد-19" مشاكل في العين مثل تضخم الأوعية الدموية الحمراء وتورم الجفون وزيادة الإفرازات. وقد تسبب العدوى أيضا حساسية من الضوء وتهيجا. وهذه الأعراض أكثر شيوعا لدى الأشخاص المصابين بعدوى شديدة.

وتضيف مؤسسة Mayo Clinic: "قد تظهر علامات وأعراض كوفيد-19 بعد يومين إلى 14 يوما من التعرض للفيروس ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة".

المصدر: إكسبرس