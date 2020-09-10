الفرق بين لقاح "سبوتنيك V" الروسي ولقاح شركة AstraZeneca

كشف الأكاديمي ألكسندر روميانتسيف، عن الفرق بين لقاح "سبوتنيك V" ولقاح شركة AstraZeneca و الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر بعد التلقيح .

إقرأ المزيد



يشير الأكاديمي، إلى أنه يمكن للشخص بعد التلقيح أن يشعر بألم في مكان حقن اللقاح، وكذلك حمى في اليوم الأول. ويمكن تخفيض درجة حرارة الجسم باستخدام الأدوية التقليدية المخفضة للحرارة. مضيفا لم تلاحظ أي مضاعفات خطيرة لدى المتطوعين الذين حقنوا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأضاف روميانتسيف موضحا، أن سبب المضاعفات الخطيرة التي سببها لقاح شركة AstraZeneca لدى أحد المرضى، هو استخدامه سلالة فيروس القردة. كما أن لكل إنسان رد فعل خاص به لأي دواء أو مستحضر طبي. لذلك دعا إلى الهدوء وانتظار نتائج الفحوص التي يخضع لها المريض.

وأشار الأكاديمي، إلى أن اللقاح "سبوتنيك V" الذي ابتكره مركز "غاماليا" أساسه سلالتين من الفيروس الغدي البشري، ويحمل نفس بروتين S-spike من الفيروس التاجي.

المصدر: فيستي. رو