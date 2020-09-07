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المصافحة الضعيفة "قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير مستقبلا"!

الصحة

المصافحة الضعيفة
Gettyimages.ru dszc
صورة تعبيرية
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توصلت دراسة إلى أن المصافحة الضعيفة يمكن أن تكون تحذيرا من الإصابة بمرض السكري في وقت لاحق من الحياة.

واختبر علماء من بريستول وفنلندا 776 شخصا على مدار 20 عاما.

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وطُلب من المرضى الضغط على مقابض مقياس القوة بيدهم، بأقصى جهد متساوي القياس. وكان عليهم الحفاظ على هذا لمدة 5 ثوان.

ووجدوا أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، انخفض بفضل قبضة اليد القوية.

وقال المعد الرئيسي الدكتور سيتور كونوتسور:  "تقييم قبضة اليد بسيط وغير مكلف ولا يتطلب خبرة وموارد ماهرة للغاية. ويمكن استخدامه في التحديد المبكر للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن مرض السكري هو تاسع سبب رئيسي للوفاة في العالم.

المصدر: ذي صن

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