امرأة تصاب بحروق شديدة بعد اشتعال النيران في جلدها بسبب معقم اليدين (صور)

أصيبت امرأة من تكساس بحروق شديدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعد أن اشتعلت النيران في معقم اليدين الموجود على جلدها وانفجر أثناء إشعالها شمعة.

وقالت كيت وايز إنها وضعت أطفالها في الفراش وكانت تضيء شمعة عندما مزقت ألسنة اللهب ذراعها. ومن شدة ذعرها، قفزت الأم، ودفعت زجاجة من الكحول ما تسبب في انفجار "يشبه القنبلة".

Coming up at 6-- Hear from a #RoundRock woman near #Austin as she recovers in the ICU. Kate says the hand sanitizer she had put on caught fire while trying to light a candle. It left her with severe burns. #KHOU11pic.twitter.com/BknOZEta1E — David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) September 3, 2020

وتمكنت يائسة من خلع ملابسها المحترقة وإخراج ابنتها ذات الاحتياجات الخاصة وحيواناتهم الأليفة من منزلهم.

وفي غضون ذلك، هرعت إحدى بناتها إلى الجيران للاتصال بخدمات الطوارئ.

ونُقلت كيت إلى العناية المركزة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث استمرت في تلقي العلاج من حروق الدرجة الثانية والثالثة التي تغطي جسدها بالكامل.

A woman is recovering in intensive care after her hand sanitizer allegedly caught fire when she was trying to light a candle.



Kate Wise said she put on hand sanitizer that she keeps handy to protect herself and three daughters from COVID-19.https://t.co/oh4zZDzKbQ — New York Daily News (@NYDailyNews) September 4, 2020

ABD’de dezenfektan kullandıktan sonra mum yakan kadının vücudu alev aldı



ABD’de bir kadın el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektandaki alkolün etkisiyle yandı.



ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kate Wise, el dezenfektanı kulla… https://t.co/Pd3eDMj4VE — Ahmet İşitez (@ahmetisitez) September 6, 2020

وادعت أن الحريق اندلع بعد أن استخدمت معقم اليدين الذي اشترته لحماية نفسها وبناتها من فيروس كورونا، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

وتحذر كيت الآن الآخرين من مخاطر استخدام معقم اليدين، الذي يحتوي على الكحول، عندما يكون قريبا جدا من اللهب المكشوف.

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وقالت الأم لشبكة KHOU-TV التلفزيونية المحلية: "يمكن لشيء صغير مثل إضاءة شمعة أن يكون سببا في اندلاع حريق". وأضافت: "ومن الواضح أنه وصل إلى وجهي بالكامل. وفي غضون خمس ثوان، كان جسدي كله محترقا بالنيران". وتابعت: : "إنه شيء لا تريد أن يراه أطفالك أبدا. لقد اشتعلت النيران على الفور، لذا أعتقد أن هذا الجزء قتلني لمجرد أنه شيء لم أرغب أبدا في أن يمروا به".

إلى جانب الإصابات الجسدية، تُركت بناتها دون منزل وفواتيرها الطبية في تصاعد. ما دفع صديقتها كاثرين بونستيل، إلى إنشاء صفحة على موقع GoFundMe للمساعدة في جمع الأموال لدعم العائلة.

وحذر الخبراء من أن معقمات الأيدي، التي يحتوي الكثير منها على الكحول، ويمكن أن تكون قابلة للاشتعال، وعادة ما تحتوي الزجاجات على تحذير يقول بإبقاء المنتج بعيدا عن اللهب أو النار.

وقالت جينيفر إل روز، مديرة الاستشارات في برنامج فيرجينيا للسلامة والصحة المهنية، إن مجلة Safety and Health تنصح "بترك المطهر يمتص بالكامل في الجلد أو يتبخر" قبل أي تلامس وثيق مع اللهب.

موضحة: "كحول الأيزوبروبيل سريع الاشتعال ويمكن أن يشتعل بسهولة. وقد تشكل الأبخرة خليطا متفجرا مع الهواء، وتنتقل إلى مصدر النيران. ليس في الحقيقة احتراق السوائل، إنها الأبخرة التي تشتعل فيها النيران".

المصدر: ذي صن