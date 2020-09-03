اكتشاف علاقة بين مستويات فيتامين D المرتفعة وانخفاض الإصابة بمرض مزمن

ترتبط تركيزات "25 هيدروكسي فيتامين D في المصل" (25OHD) بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفقا لدراسة نُشرت على الإنترنت في 26 أغسطس.

ويعكس مستوى "25 هيدروكسي فيتامين D" أو 25-hydroxyvitamin D، كمية فيتامين D المنتجة في الجلد.

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وقام مينغينغ وانغ، من جامعة بكين، وزملاؤه بالتحقيق في العلاقة المحتملة بين 25OHD وخطر حدوث مرض السكري من النوع الثاني، وما إذا كان هناك أي ارتباط يتم تعديله من خلال سلوكيات النوم.

وشمل التحليل 350211 فردا خاليا من مرض السكري يشاركون في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتم تضمين خمسة سلوكيات للنوم بما في ذلك مدة النوم، والأرق، والشخير، والنمط الزمني، والنعاس أثناء النهار، لتوليد أنماط نوم عامة، تحددها درجات النوم الصحي. وقام الفريق أيضا بحساب درجات المخاطر الجينية لأنماط النوم.

وخلال 8.1 سنوات، في المتوسط، ​​من المتابعة، تم تسجيل 6940 حالة من مرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون أن 25OHD المصلي، كان مرتبطا بشكل كبير بانخفاض خطر حدوث مرض السكري من النوع الثاني (معدل الخطر المتوسط، 0.88 لكل 10 نانومول/ لتر زيادة).

وكان هناك أيضا تفاعل كبير بين 25OHD وأنماط النوم العامة على خطر وقوع المرض المزمن.

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وأظهر النعاس أثناء النهار تفاعلا أقوى مع 25OHD. وكان انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني المرتبط بارتفاع 25OHD أكثر وضوحا بين المشاركين الذين لا يعانون من النعاس المتكرر أثناء النهار، مقارنة بأولئك الذين يعانون من النعاس المفرط أثناء النهار.

واستنتجت الدراسة أن التراكيز الأعلى من 25OHD في المصل، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويتم تعديل هذه العلاقات من خلال أنماط النوم العامة، حيث يكون النعاس أثناء النهار هو المساهم الرئيسي في ذلك.

وكتب الباحثون: "إن النتائج التي توصلنا إليها، إذا تم تأكيدها من خلال التكرار، قد يكون لها آثار على تطوير استراتيجيات الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني التي تستهدف تحسين مكملات فيتامين D بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، وخاصة النعاس أثناء النهار".

المصدر: medicalxpress