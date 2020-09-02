الولايات المتحدة ترفض مشاركة جهود منظمة الصحة العالمية لإنتاج ضد كورونا

تجاوز عدد المصابين بـ "كوفيد-19" في العالم 25.5 مليون شخص، منهم أكثر من ستة ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من الإجراءات المشددة المفروضة.

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ومع بداية العام الدراسي تسعى معظم الدول إلى التكيف مع الإجراءات الوقائية المفروضة. ففي كوبا يجب على طلاب المدارس ارتداء الأقنعة، وفي بريطانيا اكتفوا بضرورة الحفاظ على المسافة الفاصلة بين الطلاب في المدارس. وأما في كولومبيا فقد قررت الحكومة تخفيف هذه القيود، حيث فتحت المطاعم والمطارات وصالات الرياضة أبوابها واستأنفت وسائط النقل العام عملها.

ولكن واشنطن على الرغم من تصدرها قائمة عدد المصابين بـ "كوفيد-19" في العالم، ترفض مساندة الجهود الدولية بشأن ابتكار لقاح مضاد للفيروس التاجي، لأن هذا مرتبط بمنظمة الصحة العالمية. وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تعتبر منظمة الصحة العالمية، منظمة فاسدة، وقد سبق أن أعلنت الولايات المتحدة في شهر يوليو الماضي عن استعدادها للانسحاب منها، وسوف يسري هذا القرار بعد سنة أي في شهر يوليو 2021.

ويشير المتحدث، إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في جذب الشركاء الدوليين للتعاون في مكافحة الفيروس التاجي وهي على استعداد لتطوير أي لقاح فعال إلى المعايير المعتمدة. وأن الولايات المتحدة تختبر حاليا لقاحين مضادين للفيروس التاجي.

المصدر: فيستي. رو